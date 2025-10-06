Mazara, Morales y Olivarez encabezan nuevas integraciones de los Gigantes

Los Gigantes del Cibao practican en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao continúan fortaleciendo su grupo de entrenamientos con la integración de cinco nuevos jugadores, quienes se incorporaron a las prácticas en el estadio Julián Javier con miras a la próxima temporada de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

Los nuevos integrantes son Eddinson Paulino, Helcris Olivarez, Frank Rodríguez, Emil Morales y Nomar Mazara.

Eddinson Paulino, infielder de 23 años nativo de Santiago, pertenece a la organización de los Toronto Blue Jays. Este año vio acción a nivel de Doble A.

Helcris Olivárez, lanzador zurdo de 25 años nacido en San Francisco de Macorís, pertenece a los San Francisco Giants. En 2025 tuvo una destacada actuación entre Doble A y Triple A, acumulando una efectividad de 3.65, con 46 ponches y 1.62 de WHIP en 37 entradas lanzadas.

Frank Junior Rodríguez, receptor de 24 años oriundo de Santiago, pertenece a la organización de los Los Angeles Dodgers. En la temporada 2025 bateó para .218, con 3 jonrones y 18 impulsadas en 179 turnos al bate.

Emil Morales, de 19 años, nacido el 22 de septiembre de 2006 en Las Palmas de Gran Canaria, España, aunque con raíces en Santiago, fue el primer pick del Draft de Novatos 2025 de los Gigantes del Cibao.

Este prometedor campocorto, que batea y lanza a la derecha, tuvo una brillante temporada entre los niveles Rookie y Clase A, con promedio de .314, 14 jonrones, 70 empujadas, 11 bases robadas y OPS de .911.

Actualmente figura como el prospecto número 100 de MLB y el número 7 en la organización de los Dodgers.

Nomar Mazara, jardinero de 30 años nacido en Santo Domingo, jugó en 2025 con las Águilas de Veracruz en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), donde registró promedio de .275, con 3 cuadrangulares y 19 carreras impulsadas en 40 juegos.

Mazara jugó anteriormente en Grandes Ligas desde 2016 hasta 2022 con los Texas Rangers, Chicago White Sox, Tigres de Detroit y Padres de San Diego.

Siguen los entrenamientos

Los Gigantes del Cibao continúan sus entrenamientos diarios en el estadio Julián Javier bajo la dirección del dirigente José Leger, quien ha valorado el compromiso y la integración de los jugadores en esta etapa de preparación.