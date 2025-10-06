La producción de Vladimir Guerrero Jr. ha sido vital en el éxito parcial de unos Azulejos que pueden eliminar a los Yanquis este noche (8:08) en el Bronx.

Guerrero Jr. lleva seis imparables en nueve turnos, con dos cuadrangulares y seis remolcadas. "Vladdy Jr." disputa su cuarta postemporada, y desde ya vive su mejor desempeño. En las ediciones de 2020, 2022 y 2023 combinó una línea de .136/.240/.182, sin cuadrangular y una remolcada en 25 turnos.

El inicialista nacido en Montreal se convirtió en el primer jugador de los Azulejos en conectar un grand slam en la historia de la franquicia en postemporada. Pese al éxito que ha tenido hasta el momento "Vladdy Jr." está consciente de que no han logrado nada todavía, "no es tiempo de celebrar, hay que jugar día tras día, y esperamos ganarle el próximo juego, todavía el trabajo no se ha acabado".

Además, con ese batazo se convirtió en la sexta pareja de padre e hijo que conectan jonrones en postemporada, y la primera en hacerlo con cuadrangulares con las bases llenas.

Los que lo han logrado

Los Guerrero no son los únicos dominicanos en lograr la hazaña. Se unieron a Julián Javier, quien sacó la pelota en la Serie Mundial de 1967 vistiendo el uniforme de los Cardenales de San Luis, y a su hijo Stanley, que la desapareció en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2001, jugando para los Marineros de Seattle ante los Yanquis de Nueva York.

La pareja formada por Cecil y Prince Fielder se combinó para conectar ocho cuadrangulares en postemporada, con tres del padre y cinco del hijo.

El miembro del Salón de la Fama Tony Pérez disparó seis jonrones en playoffs, y su hijo Eduardo se le unió en 2002 con un cuadrangular ante los Gigantes de San Francisco, durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, jugando también para los Cardenales de San Luis.

Finalmente, el receptor Bob Boone conectó un jonrón con los Angelinos de California en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1982 ante los Cerveceros de Milwaukee, y sus hijos Bret (tres) y Aaron (dos) también sumaron vuelacercas en postemporada.

Del otro lado, Aaron Judge, con un historial de falta de oportunismo en los playoffs, esta vez presenta una línea ofensiva de .444/.524/.500, sin jonrón y con dos impulsadas.

A un paso del abismo

En la historia de la postemporada, todos los equipos que han tomado una ventaja de 2-0 en cualquier serie al mejor de cinco juegos la han ganado en 80 de 90 ocasiones (88.9 %).

En las Series Divisionales con el formato actual de 2-2-1, los ganadores de los dos primeros juegos en casa avanzaron en 31 de 34 ocasiones (91.2 %), con 20 barridas.

REMONTADAS ÉPICAS EN SERIES DIVISIONALES?



Solo diez equipos en la historia de la MLB han logrado remontar un 0-2 en una serie divisional al mejor de cinco:



?? 1981 NLDS – Dodgers ? vs Astros

?? 1984 NLCS – Padres ?? vs Cubs

?? 1995 ALDS – Mariners ? vs Yankees

?? 1999... pic.twitter.com/4tPEU5ycX7 — Erick José Lantigua (@EJLantigua) October 6, 2025

La remontada más reciente en ambas situaciones se produjo en la divisional de 2017, los Yankees ante Cleveland.

10 Equipos han venido de atrás de un 0-2 en series divisionales al mejor de cinco encuentros desde 1981.