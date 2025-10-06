Shohei Ohtani muestra su valía en playoffs

Shohei Ohtani ganó su primera salida en playoffs. ( FUENTE EXTERNA )

Justo cuando los Dodgers están necesitados de utilizar todos sus recursos disponibles para retener su condición de campeones mundiales, aparece la versatilidad de Shohei Ohtani.

El jugador japonés, que esta temporada llegó a su salida número 100 de por vida en campañas regulares, nunca había lanzado en postemporada.

En su primera presentación, en el juego uno de la serie divisional contra los Filis, logró navegar durante seis entradas, permitió tres hits e igual número de carreras, otorgó un boleto y ponchó a nueve.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/ohtani-poncha-9-los-dodgers-ganan-con-record-y-barren-a-los-rojos-f927f2d3-b95d1859.jpg Shohei Ohtani se preparó para lanzar en postemporada. (FUENTE EXTERNA.)

Esa cantidad de abanicados, es la tercera mayor por un Dodger en su primera salida de postemporada, solo detrás de Don Newcombe (11 en el Juego 1 de la Serie Mundial de 1949) y Tim Belcher (10 en el Juego 2 de la NLCS de 1988).

Su plan desde el inicio de la campaña, salió a la perfección: ayudar al bullpen. Los relevistas de los Dodgers solo permitieron dos hits hasta finalizar el partido.

Prepara ofensiva

En 2025, Ohtani bateó para .282 con 20 bases robadas, 55 jonrones, 102 remolcadas y 146 anotadas. Pero en la postemporada, en 3 juegos, ha agotado 13 turnos y batea .231 con 2 jonrones y cuatro empujadas con siete ponches, números que de seguro conforme vayan avanzando los Dodgers, de seguro mejorarán.