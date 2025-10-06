×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Shohei Ohtani
Shohei Ohtani

Shohei Ohtani muestra su valía en playoffs

El japonés muestra su condición de jugador de doble vía que tiene mucho que aportar para los Dodgers

    Expandir imagen
    Shohei Ohtani muestra su valía en playoffs
    Shohei Ohtani ganó su primera salida en playoffs. (FUENTE EXTERNA)

    Justo cuando los Dodgers están necesitados de utilizar todos sus recursos disponibles para retener su condición de campeones mundiales, aparece la versatilidad de Shohei Ohtani.

    El jugador japonés, que esta temporada llegó a su salida número 100 de por vida en campañas regulares, nunca había lanzado en postemporada.

    En su primera presentación, en el juego uno de la serie divisional contra los Filis, logró navegar durante seis entradas, permitió tres hits e igual número de carreras, otorgó un boleto y ponchó a nueve.

    Expandir imagen
    Infografía
    Shohei Ohtani se preparó para lanzar en postemporada. (FUENTE EXTERNA.)

    Esa cantidad de abanicados, es la tercera mayor por un Dodger en su primera salida de postemporada, solo detrás de Don Newcombe (11 en el Juego 1 de la Serie Mundial de 1949) y Tim Belcher (10 en el Juego 2 de la NLCS de 1988).

    • Su plan desde el inicio de la campaña, salió a la perfección: ayudar al bullpen. Los relevistas de los Dodgers solo permitieron dos hits hasta finalizar el partido.

    Prepara ofensiva

    En 2025, Ohtani bateó para .282 con 20 bases robadas, 55 jonrones, 102 remolcadas y 146 anotadas. Pero en la postemporada, en 3 juegos, ha agotado 13 turnos y batea .231 con 2 jonrones y cuatro empujadas con siete ponches, números que de seguro conforme vayan avanzando los Dodgers, de seguro mejorarán.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.