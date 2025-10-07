Los campeones Leones del Escogido tendrán la boleta más cara del torneo
Esta nueva temporada se inaugurará el miércoles 15 de octubre con tres partidos
Este 15 de octubre arranca la temporada de béisbol invernal dominicano 2025-2026, y esta es la fecha donde varios equipos aún no han dado a conocer los precios de las boletas individuales ni la fecha exacta para su venta.
En una nota de prensa del 14 de junio de 2025, los Toros del Este, que juegan en el Francisco Micheli, anunciaron tanto la venta de sus abonos, como los precios individuales en venta: RD$900 para palcos, RD$600 para preferencias y RD$150 para bleachers.
Por su parte, los Gigantes del Cibao (estadio Julián Javier) establecieron los siguientes precios generales: Tierra de Gigantes RD$1,350, Palcos RD$1,000, Preferencias RD$550 y Gradas RD$200.
En tanto que las Estrellas Orientales mantendrían sus precios del año pasado: Palcos VIP RD$1,200, Palcos RD$1,000, Preferencias RD$700 y Bleachers RD$150.
Los grandes mercados en silencio
En tanto, los equipos continúan la venta de abonos para esta nueva temporada invernal, cuyos precios varían según la ubicación en cada estadio.
Tigres del Licey
- Palco Corporativo: RD$55,000
- Palco A: RD$31,500
- Palco AA (del 16 al 43): RD$25,000
- Palco AA (del 11 al 14 y del 44 al 48): RD$23,000
- Preferencias: RD$16,250
- Palco AAA (del 1 al 10 y del 49 al 58): RD$11,250
Leones del Escogido
Abonarse a los 25 juegos como locales en el estadio Quisqueya Juan Marichal tiene los siguientes costos:
- Palcos Corporativos: RD$62,500
- Palcos A: RD$37,500
- Palcos AA: RD$27,500
- Preferencias: RD$17,500
- Palcos AAA: RD$17,500
Águilas Cibaeñas
Estos precios incluyen 23 partidos regular.
- Palcos especiales 33,950
- Palcos ejecutivos 23,880
- Palcos a Grand Stand 21,200
- Palcos AA 15,090
- Palcos a 1ra 21,220 a 16,980
- Palcos a 3ra 16,880 a 14,150
- Palcos AA 1ra 13,200 a 6,840
- Palcos AA 3ra 6,840
Toros del Este
- Palcos Súper Premium (25 juegos): RD$18,000
- Palcos Premium (15 juegos): RD$10,800
- Plan Flex (10 juegos): RD$7,200
- Preferencias Súper Premium (25 juegos): RD$12,000
- Preferencias Premium (15 juegos): RD$6,000
- Preferencias Plan Flex (10 juegos): RD$4,800
Gigantes del Cibao
- Tierra de Gigantes 32,400
- Palcos 24,000
- Preferencias 13,200
- Gradas 4,800
Estrellas Orientales
- Palcos VIP (filas1-4) 30,000
- Palcos 25,000
- Preferencias 17,500
Partidos del 15 de octubre
Los tres partidos iniciales estarán encabezados por: Los Tigres del Licey y Leones del Escogido en el estadio Quisqueya, Gigantes del Cibao vs. Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, y los Toros del Este enfrentarán a las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas.
Calendario y formato
El torneo se disputará bajo el formato clásico de serie regular, Round Robin y la final, que definirá al representante del país en la Serie del Caribe 2026.
La serie regular se extenderá hasta finales de diciembre, con 50 juegos por equipo.
Los cuatro mejores avanzarán al Round Robin semifinal, que consta de 18 partidos. Mientras que, los dos equipos líderes se enfrentarán en la Serie Final, pautada al mejor de siete encuentros en el mes de enero.