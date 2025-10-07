Los campeones Leones del Escogido tendrán la boleta más cara del torneo

Fotografía de archivo del Estadio Quisqueya Juan Marichal, casa del equipo Tigres del Licey y Leones del Escogido. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Este 15 de octubre arranca la temporada de béisbol invernal dominicano 2025-2026, y esta es la fecha donde varios equipos aún no han dado a conocer los precios de las boletas individuales ni la fecha exacta para su venta.

En una nota de prensa del 14 de junio de 2025, los Toros del Este, que juegan en el Francisco Micheli, anunciaron tanto la venta de sus abonos, como los precios individuales en venta: RD$900 para palcos, RD$600 para preferencias y RD$150 para bleachers.

Por su parte, los Gigantes del Cibao (estadio Julián Javier) establecieron los siguientes precios generales: Tierra de Gigantes RD$1,350, Palcos RD$1,000, Preferencias RD$550 y Gradas RD$200.

En tanto que las Estrellas Orientales mantendrían sus precios del año pasado: Palcos VIP RD$1,200, Palcos RD$1,000, Preferencias RD$700 y Bleachers RD$150.

Los grandes mercados en silencio

En tanto, los equipos continúan la venta de abonos para esta nueva temporada invernal, cuyos precios varían según la ubicación en cada estadio.

Tigres del Licey

Palco Corporativo: RD$55,000

Palco A: RD$31,500

Palco AA (del 16 al 43): RD$25,000

Palco AA (del 11 al 14 y del 44 al 48): RD$23,000

Preferencias: RD$16,250

Palco AAA (del 1 al 10 y del 49 al 58): RD$11,250

Leones del Escogido

Abonarse a los 25 juegos como locales en el estadio Quisqueya Juan Marichal tiene los siguientes costos:

Palcos Corporativos: RD$62,500

Palcos A: RD$37,500

Palcos AA: RD$27,500

Preferencias: RD$17,500

Palcos AAA: RD$17,500

Águilas Cibaeñas

Estos precios incluyen 23 partidos regular.

Palcos especiales 33,950

Palcos ejecutivos 23,880

Palcos a Grand Stand 21,200

Palcos AA 15,090

Palcos a 1ra 21,220 a 16,980

Palcos a 3ra 16,880 a 14,150

Palcos AA 1ra 13,200 a 6,840

Palcos AA 3ra 6,840

Toros del Este

Palcos Súper Premium (25 juegos): RD$18,000

Palcos Premium (15 juegos): RD$10,800

Plan Flex (10 juegos): RD$7,200

Preferencias Súper Premium (25 juegos): RD$12,000

Preferencias Premium (15 juegos): RD$6,000

Preferencias Plan Flex (10 juegos): RD$4,800

Gigantes del Cibao

Tierra de Gigantes 32,400

Palcos 24,000

Preferencias 13,200

Gradas 4,800

Estrellas Orientales

Palcos VIP (filas1-4) 30,000

Palcos 25,000

Preferencias 17,500

Partidos del 15 de octubre

Los tres partidos iniciales estarán encabezados por: Los Tigres del Licey y Leones del Escogido en el estadio Quisqueya, Gigantes del Cibao vs. Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, y los Toros del Este enfrentarán a las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas.

Calendario y formato

El torneo se disputará bajo el formato clásico de serie regular, Round Robin y la final, que definirá al representante del país en la Serie del Caribe 2026.

La serie regular se extenderá hasta finales de diciembre, con 50 juegos por equipo.

Los cuatro mejores avanzarán al Round Robin semifinal, que consta de 18 partidos. Mientras que, los dos equipos líderes se enfrentarán en la Serie Final, pautada al mejor de siete encuentros en el mes de enero.