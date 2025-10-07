Messi lamenta el anuncio de retiro de Jordi Alba: ¿quién me va a dar los pases atrás ahora?

El español Jordi Alba, uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos tiempos y gran socio en el campo de Lionel Messi, anunció este martes su retiro del fútbol una vez finalice la actual temporada de la liga norteamericana (MLS) con el Inter Miami.

De corta estatura (1,70 metros) pero gran despliegue físico, Alba se destacó en el campo por su penetrante poder ofensivo y la sociedad letal que conformó con Messi, tanto en el Inter Miami como en el Barça, club en el que se formó y al que defendió entre 2012 y 2023.

Ambos marcaron numerosos goles con la misma receta: pared, pase a la raya, pase de la muerte y tanto del 10.

"Se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí...Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... Quién me va a dar los pases atrás ahora???", le escribió La Pulga.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/messi-alba-31c36894.jpg Jordia Alba y Leo Messi hicieron del Barcelona, el mejor equipo del planeta por varios años. (FUENTE EXTERNA)

Decisión tomada

El defensor de 36 años pondrá fin a una gloriosa carrera profesional de 17 años en la que se atiborró de títulos con el FC Barcelona y la selección de España, incluidos los de la Eurocopa de 2012 y la Liga de Campeones de Europa en 2015.

"Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible, y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones", dijo el marcador de punta en un emotivo video en Instagram.

Su partida es sorpresiva pues había ampliado en mayo su compromiso hasta el final de 2027. Su decisión se debe a razones personales y familiares, dijo a la AFP una fuente de su entorno.

"Jordi ha sido una incorporación excepcional para el Inter Miami y uno de los jugadores más destacados de la Major League Soccer durante estas dos temporadas", destacó en un comunicado Jorge Mas, dueño mayoritario del equipo floridano.

El fin de los Cuatro Fantásticos

El anuncio de su partida es un nuevo baldado de agua fría para Las Garzas, luego de que otro español, el extraordinario mediocentro defensivo Sergio Busquets, avisara a finales de septiembre que colgará las botas al término de la actual campaña.

"Ha sido un placer y un regalo poder compartir tantos momentos", dijo su compatriota este martes en Instagram.

Busi fue el primero de los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, que también integran Messi y el uruguayo Luis Suárez, en poner una fecha de despedida.

Todos ellos, de entre 36 y 38 años de edad, apuran la recta final de sus legendarias carreras en Miami, donde aterrizaron siguiendo la estela del Diez.