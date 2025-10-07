Águilas Cibaeñas firman al lanzador zurdo Charlie Barnes

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación del lanzador zurdo estadounidense Charlie Barnes, un pitcher con experiencia en Grandes Ligas y la Liga de Béisbol de Corea (KBO).

Barnes, de 29 años, con 6´2" de estatura y 190 libras, se une a la rotación aguilucha para la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol. Llega con el perfil de un brazo confiable y capacidad para lanzar entradas de calidad.

El lanzador fue seleccionado por los Mellizos de Minnesota en la cuarta ronda del Draft de la MLB de 2017. Su debut en Grandes Ligas se produjo el 17 de julio de 2021 con los Mellizos, donde registró nueve apariciones, ocho de ellas como abridor.

Desde 2022 hasta principios de 2025, Barnes fue una pieza clave en la rotación de los Lotte Giants en la KBO. Durante su exitoso paso por Corea demostró gran durabilidad, acumulando de manera consistente más de 170 entradas lanzadas por temporada y figurando entre los líderes en victorias de la liga.

Su marca en la KBO fue de 35-32, con efectividad de 3.58 y 160 ponches en 186.1 entradas.

Recientemente, Barnes regresó a los Estados Unidos al firmar un contrato de ligas menores con los Rojos de Cincinnati el 5 de agosto de 2025, siendo asignado a su filial Triple-A, los Louisville Bats.

Gian Guzmán, gerente general de las Águilas, destacó la profundidad que aporta el zurdo al conjunto amarillo.

"Estamos muy emocionados con la llegada de Charlie. Su historial en Corea demuestra que es un caballo de batalla, capaz de asumir una carga de trabajo pesada y obtener resultados. Esperamos que sea un pilar en nuestra rotación", expresó.

Los anunciados

Con la llegada de Barnes, ya son cinco (5) los importados anunciados por las Águilas, junto a los lanzadores Devin Smeltzer, Triston McKenzie y Oscar Rayo.