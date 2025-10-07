×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lidom
Lidom

Bonifacio y Lake se mantienen como catalizadores ofensivos en la LIDOM

Tienen a Rafael Landestoy en la mira del listado histórico de robadores en la pelota dominicana

  • Romeo González - Correo Electrónico
  • Romeo González - Twitter
Expandir imagen
Bonifacio y Lake se mantienen como catalizadores ofensivos en la LIDOM
Emilio Bonifacio y Junior Lake son catalizadores de la ofensiva en LIDOM (FUENTE EXTERNA)

Los veteranos Emilio Bonifacio, de los Tigres del Licey, y Junior Lake, de los Leones del Escogido, siguen marcando el paso cuando de correr las bases se trata. Con 119 y 118 robos, respectivamente, encabezan el listado entre los jugadores activos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Ambos, símbolos de energía y velocidad, han sido piezas clave para motorizar la ofensiva de los finalistas de la pasada campaña. Su juego agresivo recuerda tiempos en que el corrido de bases era un arte, aunque el récord absoluto de Miguel Diloné (395 bases robadas) parece una cumbre inalcanzable.

Grandes robadores

Bonifacio, con 40 años, ha mostrado tener  gasolina en el tanque. En las últimas dos series regulares se ha estafado 27 bases (14 en la 2023-24 y 13 el año pasado), mientras que Lake con 35, ha sumado 10 y 12, respectivamente.

RELACIONADAS
  • Los dos podrían superar pronto a Rafael Landestoy, quien robó 121 almohadillas y ocupa el quinto puesto de todos los tiempos, y acercarse a Freddy Guzmán (140), cuarto en la lista general. 
 
TEMAS -
  • Compartir por Correo
  • Compartir por Twitter

Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.