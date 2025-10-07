Bonifacio y Lake se mantienen como catalizadores ofensivos en la LIDOM

Emilio Bonifacio y Junior Lake son catalizadores de la ofensiva en LIDOM ( FUENTE EXTERNA )

Los veteranos Emilio Bonifacio, de los Tigres del Licey, y Junior Lake, de los Leones del Escogido, siguen marcando el paso cuando de correr las bases se trata. Con 119 y 118 robos, respectivamente, encabezan el listado entre los jugadores activos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Ambos, símbolos de energía y velocidad, han sido piezas clave para motorizar la ofensiva de los finalistas de la pasada campaña. Su juego agresivo recuerda tiempos en que el corrido de bases era un arte, aunque el récord absoluto de Miguel Diloné (395 bases robadas) parece una cumbre inalcanzable.

Grandes robadores

Bonifacio, con 40 años, ha mostrado tener gasolina en el tanque. En las últimas dos series regulares se ha estafado 27 bases (14 en la 2023-24 y 13 el año pasado), mientras que Lake con 35, ha sumado 10 y 12, respectivamente.

Los dos podrían superar pronto a Rafael Landestoy, quien robó 121 almohadillas y ocupa el quinto puesto de todos los tiempos, y acercarse a Freddy Guzmán (140), cuarto en la lista general.