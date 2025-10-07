Los Gigantes del Cibao reciben a Wily Peralta y a Melvin Mercedes en sus entrenamientos

Wily Peralta y Melvin Mercedes se integraron a los entrenamientos de los Gigantes del Cibao con miras a la temporada 2025-26 de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El conjunto nordestano anunció además la integración a los entrenamientos de los lanzadores importados Reid Birlingmair y Caleb Smith.

El gerente general del conjunto Jaylon Pimentel y el dirigente José Leger encabezaron la jornada de entrenamientos celebrada en el Estadio Julián Javier, donde los cuatro jugadores fueron recibidos oficialmente y de inmediato se integraron a las rutinas de preparación.

Peralta, lanzador derecho de 36 años con 10 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, regresa para fortalecer la rotación de abridores del club.

En la temporada 2024 con los Gigantes, registró marca de 2–5, con efectividad de 2.85 en 10 salidas como abridor, lanzando 41.0 entradas, en las que permitió 41 hits, 13 carreras limpias y ponchó a 30 bateadores, con un WHIP de 1.41.

El veterano lanzador derecho está llamado a constituirse en uno de los pilares del pitcheo abridor del equipo.

Por su parte, Mercedes, de 33 años, es un utility que batea a ambas manos y puede jugar con eficiencia tanto en el cuadro interior como en los jardines.

Actualmente pertenece a los Tigres de Quintana Roo en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), donde en la campaña 2025 registró promedio de .264, con un jonrón, 22 carreras impulsadas y 14 bases robadas. Su versatilidad y liderazgo en el clubhouse lo convierten en una pieza clave para la estrategia del dirigente José Leger.

Las importaciones

Los lanzadores importados Birlingmair y Smith arribaron al país y de inmediato se incorporaron a los entrenamientos en el estadio Julián Javier.

Birlingmair, lanzador derecho de 28 años viene de lanzar con los Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana de Béisbol, donde trabajó 34.1 entradas, con marca de 8–1, efectividad de 4.98, 44 ponches, 18 boletos y un WHIP de 1.60.

Mientras que Smith, zurdo de 34 años con seis temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, lanzó este verano para los Dorados de Chihuahua en la LMB, registrando 3–9, efectividad de 5.52 en 93.0 entradas, con 60 ponches, 21 boletos y WHIP de 1.58.

Su experiencia en MLB y capacidad de lanzar profundo en los juegos lo perfilan como una adición importante para la rotación.

"La llegada de Wily, Melvin, Caleb y Reid fortalece significativamente nuestro equipo," expresó Pimentel. "Estamos muy complacidos con la integración de estos jugadores, que aportan experiencia, talento y compromiso."

RELACIONADAS

El dirigente José Leger también destacó el ambiente positivo que se vive en los entrenamientos.

"Estamos viendo un grupo comprometido y con energía. Tener a veteranos como Wily y Melvin junto a brazos nuevos como Caleb y Reid nos da un equilibrio que será clave durante la temporada", expresó.

Con estas incorporaciones, los Gigantes del Cibao continúan consolidando el grupo que estará en el partido inaugural el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Julián Javier ante las Águilas Cibaeñas.