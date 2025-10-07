Toros del Este contratan al abridor Aaron Brooks

Aaron Brooks fue anunciado como un refuerzo para los Toros del Este en la temporada 2025-26 ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este anunciaron la contratación del derecho con experiencia de Grandes Ligas, Aaron Brooks, para que sea parte de la rotación abridora del conjunto, anunció el gerente general Jesús Mejía.

El derecho ha lanzado en las mayores con los Reales de Kansas, Atléticos de Oakland, Orioles de Baltimore y Cardenales de San Luis.

"Es un abridor sólido con más 200 entradas de experiencia a nivel de Grandes Ligas," opinó Mejía al hacer el anuncio. "Seguimos construyendo una rotación estable para esta temporada," agregó.

En este 2025 el derecho de 35 años lanzó en los circuitos minoritarios con los Atléticos, donde trabajó 87.1 innings con 66 ponches. También tiró con los Generales de Durango en México, sumando 25 ponches con solo ocho boletos en 38 entradas.

Brooks ha lanzado brevemente en un par de temporadas con los Tigres del Licey en las temporadas 2022-23 y 2023-24, terminando con récord de 2-1, 0.00 en 9.2 innings, aunque con los azules lanzó en rol de relevo.

RELACIONADAS

Los refuerzos anunciados

La firma de Brooks se suma a las de Matt Dermody y Tyler Eppler como brazos para iniciar la temporada en la rotación abridora, así como a los relevistas Joe Corbett, Tanner Kiest, R.J. Alaniz y el receptor Ronaldo Hernández como importados anunciados por el club hasta el momento.

Próximos partidos de pretemporada

Los Toros continúan sus partidos de pretemporada este miércoles cuando visiten a las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas a partir de las 5:00 pm, el jueves recibirán a los verdes en el Corral a las 6:00 pm y terminan el sábado a las 11:00 de la mañana, en Boca Chica, cuando se midan a los Leones del Escogido.