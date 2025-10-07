Video | Guerrero Jr. vuelve a castigar a los Yankees y hace historia con Toronto

Vladimir Guerrero Jr. sigue siendo una pesadilla para los Yankees de Nueva York, y en esta Serie Divisional de la Liga Americana ha elevado su dominio a un nivel histórico.

El martes, en el Yankee Stadium, el dominicano volvió a hacer sentir su poder desde temprano.

En el primer episodio del Juego 3, con los Azulejos de Toronto arriba 2-0 en la serie y buscando completar la barrida, Guerrero conectó un cambio de velocidad de 86.3 millas por hora del zurdo Carlos Rodón y lo mandó a las gradas del jardín central-izquierdo.

El batazo, de 427 pies y 110.5 mph de salida, fue de dos carreras y su tercer cuadrangular de la serie en apenas 10 turnos al bate, con siete remolques.

El toletero de sangre dominicana no solo domina esta serie: ante Rodón acumula un impresionante registro de 10 hits en 18 turnos, incluidos cinco extrabases y cuatro boletos.

Un mata Yanquis

En general, frente a los Yankees tiene una línea de .311/.373/.560 (OPS de .941) en 104 partidos de por vida, con 24 jonrones, 80 impulsadas y 52 extrabases.

Con su batazo del martes, Guerrero se convirtió en el primer jugador en la historia de los Azulejos en conectar cuadrangular en tres partidos consecutivos de postemporada, consolidando su estatus como el motor ofensivo de Toronto en su búsqueda de la Serie de Campeonato.

Lo pasaron de manera intencional

En la tercera entrada el dirigente Aaron Boone, prefirió no lanzarle con la primera base desocupada y el conjunto de Toronto capitalizó la entrada con un racimo de cuatro carreras.

Los Yanquis pierden 1-6 en la tercera entrada en un partido en el que enfrentan eliminación.