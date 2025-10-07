×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Vladimir Guerrero Jr.
Vladimir Guerrero Jr.

Video | Guerrero Jr. vuelve a castigar a los Yankees y hace historia con Toronto

Lo pasaron intencionalmente en la tercera y pagaron el precio

    Expandir imagen
    Video | Guerrero Jr. vuelve a castigar a los Yankees y hace historia con Toronto
    Vladimir Guerrero Jr. (FUENTE EXTERNA)

    Vladimir Guerrero Jr. sigue siendo una pesadilla para los Yankees de Nueva York, y en esta Serie Divisional de la Liga Americana ha elevado su dominio a un nivel histórico.

    El martes, en el Yankee Stadium, el dominicano volvió a hacer sentir su poder desde temprano.

    En el primer episodio del Juego 3, con los Azulejos de Toronto arriba 2-0 en la serie y buscando completar la barrida, Guerrero conectó un cambio de velocidad de 86.3 millas por hora del zurdo Carlos Rodón y lo mandó a las gradas del jardín central-izquierdo.

    El batazo, de 427 pies y 110.5 mph de salida, fue de dos carreras y su tercer cuadrangular de la serie en apenas 10 turnos al bate, con siete remolques.

    El toletero de sangre dominicana no solo domina esta serie: ante Rodón acumula un impresionante registro de 10 hits en 18 turnos, incluidos cinco extrabases y cuatro boletos.

    Un mata Yanquis

    En general, frente a los Yankees tiene una línea de .311/.373/.560 (OPS de .941) en 104 partidos de por vida, con 24 jonrones, 80 impulsadas y 52 extrabases.

    RELACIONADAS

    Con su batazo del martes, Guerrero se convirtió en el primer jugador en la historia de los Azulejos en conectar cuadrangular en tres partidos consecutivos de postemporada, consolidando su estatus como el motor ofensivo de Toronto en su búsqueda de la Serie de Campeonato.

    Lo pasaron de manera intencional

    En la tercera entrada el dirigente Aaron Boone, prefirió no lanzarle con la primera base desocupada y el conjunto de Toronto capitalizó la entrada con un racimo de cuatro carreras.

    • Los Yanquis pierden 1-6 en la tercera entrada en un partido en el que enfrentan eliminación.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.