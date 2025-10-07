Video | Los Marineros ponen a los Tigres contra la pared en el Comerica Park

Los Marineros de Seattle se colocaron a una victoria de alcanzar la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) por primera vez desde 2001, tras vencer a los Tigres de Detroit 8-4 en el tercer partido de la serie divisional este martes en el Comerica Park.

Los Tigres llegaron a la novena entrada perdiendo 8-1, pero anotaron tres carreras contra el zurdo, Caleb Ferguson. El mánager de Seattle, Dan Wilson, llamó al cerrador Andrés Muñoz, quien consiguió los últimos tres outs del juego.

El primera base de los Marineros, Josh Naylor, realizó una doble matanza para finalizar el encuentro.

Logan Gilbert permitió una carrera limpia y ponchó a siete en seis entradas, mientras que Eugenio Suárez, J.P. Crawford y Cal Raleigh conectaron jonrones para Seattle.

"Desde el punto de vista del plan de juego, intenté ser agresivo", dijo Gilbert a Tom Verducci de Fox Sports después del partido.

"El slider se sintió muy bien. Estuve bastante en la zona. Solo trataba de hacer que pusieran la bola en juego, donde pueden pasar cosas buenas."

Los latinos

Por los Marineros, Randy Arozarena 5-2 1 CA 1 CE; Eugenio Suárez 3-1 H4 1CA 1CE y Víctor Robles 4-1 H2 1CA.

Por los Tigres, Gleyber Torres 4-2; Javier Báez 3-1 y Andy Ibañez 1-1 1 CA.

El cuarto partido

El Juego 4 comienza a las 3:08 p.m. ET el miércoles en Detroit.

Casey Mize está programado para abrir por los Tigres, mientras que Bryce Miller lo hará por los Marineros.