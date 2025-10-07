Vaughn y Chourio desatan la ofensiva de Milwaukee y colocan a los Cachorros contra la pared

Andrew Vaughn y Jackson Chourio conectaron sendos jonrones de tres carreras, mientras que William Contreras añadió otro en solitario para impulsar a los Milwaukee Brewers a una victoria 7-3 sobre los Chicago Cubs la noche del lunes, que los deja a una sola victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La serie, al mejor de cinco, se trasladará al Wrigley Field de Chicago con los Brewers arriba 2-0. Los equipos que logran esa ventaja en una serie de postemporada de este formato han avanzado 80 de 90 veces, incluidas 54 barridas, según las estadísticas de MLB.

Milwaukee busca ganar una serie de postemporada por primera vez desde 2018, cuando se quedó a un paso del Clásico de Otoño tras caer en el séptimo juego de la Serie de Campeonato.

Vaughn y Chourio hicieron historia al conectar los primeros jonrones de tres carreras en la postemporada de los Brewers. El cuadrangular solitario de Contreras, en la tercera entrada, rompió un empate 3-3 y terminó siendo el batazo decisivo.

Chicago había tomado la delantera temprano con un jonrón de tres carreras de Seiya Suzuki, un largo batazo de 440 pies entre los jardines izquierdo y central ante Aaron Ashby, quien hizo una rara apertura tras lanzar casi toda la campaña como relevista.

Sin embargo, los Cubs no pudieron volver a anotar. El bullpen de Milwaukee fue dominante: Nick Mears, Jacob Misiorowski, Chad Patrick, Jared Koenig, Trevor Megill y Abner Uribe se combinaron para lanzar siete entradas y un tercio sin permitir carrera y apenas un imparable.

El triunfo fue para Misiorowski

El novato Misiorowski se llevó la victoria tras lanzar tres entradas en blanco y alcanzar 100 millas por hora o más en 31 de sus 57 lanzamientos, incluyendo un máximo de 104,3 mph.

Mientras el relevo de Milwaukee brillaba, Shota Imanaga tuvo otra noche complicada con los Cubs. En dos de las tres primeras entradas retiró a los dos primeros bateadores, pero terminó cediendo jonrones tras perder el control. El japonés ha permitido múltiples cuadrangulares en seis de sus últimas ocho aperturas.

Vaughn empató el marcador en la parte baja de la primera con su batazo por el jardín izquierdo luego de sencillos consecutivos de Contreras y Christian Yelich. Según MLB, fue el primer juego de playoffs en el que ambos equipos conectaron jonrones de tres carreras en la primera entrada.

Contreras amplió la ventaja con un vuelacerca de 411 pies en la tercera entrada, y Chourio selló la historia tres innings más tarde con un batazo de 419 pies ante su compatriota Daniel Palencia.

El joven venezolano regresó al primer puesto del orden luego de salir del primer juego de la serie por una molestia en el tendón de la corva derecha. Su regreso no pudo ser más oportuno: impulsó la victoria que coloca a Milwaukee a una sola conquista de volver a la antesala del Clásico de Otoño.