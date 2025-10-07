Tatis Jr., pierde caso ante BLA y árbitro le ordena pagar US$3.7 millones

Fernando Tatis Jr. tomó el crédito cuando jugaba en Clase A de los Padres. ( FUENTE EXTERNA )

Un árbitro independiente ordenó a Fernando Tatis Jr. a pagar a la empresa Big League (BLA) de 3,74 millones de dólares, reportó el diario San Diego Tribune.

La decisión se tomó el mes pasado en medio del intento de Tatis de anular el acuerdo de ganancias futuras que firmó cuando tenía 18 años en la República Dominicana, años antes de firmar un pacto de 14 años y 340 millones de dólares con los Padres.

Big League Advance presentó una petición ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia el 24 de septiembre para confirmar el laudo arbitral contra Tatis. Según los documentos judiciales, Tatis no ha realizado pagos a BLA desde finales de 2023.

Tatis y BLA firmaron un acuerdo en octubre de 2017 que le dio al jugador 2 millones de dólares a cambio del 10 % de todas las ganancias futuras. Según los términos del acuerdo, el corte de BLA del contrato de 340 millones de dólares que Tatis firmó en febrero de 2021 sería de 34 millones de dólares.

La petición pide al tribunal que exija a Tatis que pague una suma de 3,23 millones de dólares, más intereses (240,515 dólares), honorarios de abogados (250.000 dólares) y gastos (14.349 dólares).

La demanda

Tatis no firmó su contrato de BLA en California, pero está buscando un recurso legal aquí tanto para él como para los futuros jugadores basado en las leyes de protección al consumidor del estado, que su equipo legal afirma que son aplicables porque Tatis es empleado por los Padres.

El abogado de Tatis dijo en junio que BLA es un prestamista sin licencia que otorga préstamos ilegales y que BLA utilizó tácticas manipuladoras e ilegales para atraerlo a un acuerdo de inversión.

El árbitro, según los documentos judiciales presentados ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia, negó la sususión del procedimiento arbitral solicitado con la demanda en California.

El árbitro no tiene jurisdicción en la demanda en curso de Tatis en California, pero escribió que era "improbable que (BLA) pudiera ser considerado un 'consumidor'".

BLA no prestó "nada" y Tatis "no debía nada" a cambio de un anticipo de 2 millones de dólares que se "pagó incondicionalmente, no se prestó" si no hacía las mayores, escribió el árbitro.

Además, el anticipo de 2 millones de dólares de Tatis difícilmente podría considerarse personal o para fines domésticos según lo requerido por una "consumidor" según lo definido por el código de California, escribió el árbitro.

El pacto que Tatis firmó en octubre de 2017 incluía un acuerdo para someterse voluntariamente a procedimientos de arbitraje que está litigando en California, según el árbitro.