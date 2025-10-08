Pujols deja claro que si los Angelinos le piden ser dirigente, dejaría el Clásico Mundial

Albert Pujols mantiene un vínculo con los Angelinos, luego de haberse retirado de Grandes Ligas en 2022. ( FUENTE EXTERNA. )

El extoletero dominicano Albert Pujols, quien es señalado por fuentes cercanas a los Angelinos de Los Ángeles como en el favorito a ser seleccionado como nuevo manager del equipo, dejó entrever que aunque no ha sido contactado por la organización, estaría en la dispoción de aceptar el puesto.

"Si eso pasa (que le ofrezcan dirigir a los Angelinos), imagínense ustedes, ¿quién no quiere estar en Grandes Ligas?, eso para mí yo creo que el país debe sentirse feliz, orgulloso de tener un manager si me dan esa oportunidad", dijo Pujols en una entrevista en el canal de Youtube de Franmer Hernández y Eliezer González.

Pujols además aseguró que aunque ha sido designado como el dirigente de República Dominicana para dirigir el Clásico Mundial, aceptar la oferta de los Angelinos "no sería traicionar a la patria, para mí ahora mismo mi enfoque es el Clásico, eso es lo que tengo garantizado".

La situación en Los Angelinos

De acuerdo con reportes del insider de Los Angelinos, Evan Roberts, aunque Pujols siguen corriendo con ventaja como el favorito del propietario del equipo, Art Moreno, la organización siente que hay que tomar una decisión rápido ya que al mismo tiempo quieren retener a Torii Hunter.

Hunter jugó cinco años con los Angelinos y actualmente es asistente especial del gerente general Perry Minasian. Pero al mismo tiempo, el exjardinero es pretendido por los Mellizos de Minnesota para cubrir la vacante de dirigente que dejó Rocco Baldelli.

Hunter en los Mellizos es toda una leyenda del béisbol, ya que jugó con ellos durante 12 años y distinto al caso de Pujols, sí existe la posibilidad de que los Angelinos lo pierdan. Albert Pujols en cambio, no está siendo solicitado por alguna otra franquicia, y tiene un contrato con Los Ángeles hasta 2030 para prestar servicios personales.

De alguna forma, la organización busca reternerlos a los dos, pero la presión desde Minnesota cambia el panorama.

Durante el fin de semana, el gerente general Perry Minasian fue confirmado en su posición hasta 2026, por lo que el proceso de selección seguirá su curso correspondiente, más allá de que Art Moreno es el que tomará la decisión final, según se reporta.