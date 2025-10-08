Toronto elimina a los Yankees y avanza a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Miembros de los Toronto Blue Jays posan y celebran tras derrotar a los New York Yankees en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana de la MLB, en Nueva York, EE. UU., el 8 de octubre de 2025. Los Blue Jays ganaron la serie al mejor de cinco juegos por tres a uno. ( EFE/EPA/SARAH YENESEL )

Los Azulejos de Toronto firmaron una sólida actuación este miércoles para imponerse 5-2 a los Yankees de Nueva York y asegurar su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, dejando en el camino a un equipo neoyorquino que no logró remontar en casa.

Los Yankees han caído, y ahora los Azulejos regresan a Canadá para relajarse un día, mientras esperan que los Tigres o los Marineros sellen su boleto a la SCLA en el Juego 5 del viernes.

Toronto ganó la serie 3-1 y será el anfitrión del Juego 1 de la Serie de Campeonato al mejor de siete el domingo contra los Tigres de Detroit o los Marineros de Seattle.

La victoria fue para el dominicano Seranthony Domínguez.

Es el primer viaje de Toronto a la Serie de Campeonato desde aquellas increíbles campañas del 2015 y el 2016. Aquellos equipos rebosaban talento y actitud, tan capaces de ganar un partido como de armar una pelea.

Pero este equipo del ‘25 ha conquistado al país de la mejor manera: por sorpresa.

Toronto golpeó primero en la misma primera entrada cuando Vladimir Guerrero Jr. conectó un sencillo al jardín derecho que impulsó a George Springer para abrir el marcador.

Los Yankees respondieron en el cierre del tercer inning con un jonrón solitario de Ryan McMahon, quien mandó la pelota a 357 pies por el jardín derecho, empatando momentáneamente el juego.

Sin embargo, los Azulejos retomaron la ventaja en la quinta entrada gracias a un elevado de sacrificio de Springer, que permitió anotar a Ernie Clement desde tercera base.

La ofensiva canadiense continuó presionando en la séptima entrada. Con dos hombres en base, Nathan Lukes conectó un sencillo al centro que trajo al plato a Clement y Andrés Giménez, ampliando la ventaja a 4-1. La defensiva de los Yankees también cometió un error en ese episodio que facilitó el daño.

En el octavo, los Azulejos volvieron a sumar cuando Myles Straw conectó un sencillo que permitió a Alejandro Kirk anotar la quinta carrera del conjunto visitante.

Los Yankees intentaron reaccionar en la novena entrada con un sencillo productor de Aaron Judge, que trajo al plato al dominicano Jasson Domínguez, pero fue insuficiente frente al sólido relevo de Jeff Hoffman, quien cerró el partido sin más consecuencias desfavorables.

Por los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr., de 4-1 con una empujada. Domínguez lanzó una entrada y dos tercios de un boleto para llevarse la victoria.

Por los Yankees, Austin Wells, de 4-0, un ponche y Jasson Domínguez, quien entró de emergente en el noveno, de 1-1, un doble y una anotada. Camilo Doval tiró un tercio de entrada, de dos hits, una carrera, que fue limpia.