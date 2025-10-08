Detroit despliega toda su ofensiva para enviar su serie divisional a un juego decisivo

El puertorriqueño de los Tigres de Detroit Javier Báez (derecha) fue uno de los jugadores que produjo en grande para su equipo. ( FUENTE EXTERNA. )

Los Tigres de Detroit llegaron a la quinta entrada perdiendo 3-0, pero un barraje ofensivo comandado por jonrones de Riley Greene, el boricua Javier Báez y el venezolano Gleyber Torres, permitió que el equipo se repusiera, y así vencer 9-3 a los Marineros Seattle.

La victoria de los Tigres obliga la celebración de un quinto y decisivo partido, que se llevará a cabo en Seattle, este viernes a las 4:04 pm.

En el Comerica Park de Detroit, los Tigres colocaron el empate 2-2 en la serie en una tarde en la que estuvieron tres carreras por detrás en la quinta entrada.

El canadiense Josh Naylor se encargó de las dos primeras anotaciones para Seattle y el mexicano-cubano Randy Arozarena de la tercera tras un sencillo de Cal Raleigh, el rey de los jonrones en la temporada regular.

Con la espada contra la pared, los locales comenzaron a reaccionar en la parte baja del quinto inning, en la que neutralizaron la desventaja con tres carreras.

Báez contribuyó con un sencillo al jardín izquierdo que permitió que Jahmai Jones igualara la pizarra.

Los Tigres aceleraron aún más con otras cuatro anotaciones en la sexta entrada, dos de ellas mediante un jonrón de Báez.

Extienden ventaja

En el séptimo inning, el venezolano Gleyber Torres se sumó al bombardeo con otro cuadrangular y en el octavo Báez remolcó su cuarta carrera de la tarde.

"Nosotros creemos", declaró Riley Greene, protagonista de otro jonrón en la sexta entrada. "Nunca estamos fuera del juego sin importar qué, y siempre creemos en nosotros mismos".

Por Seattle, el venezolano Eugenio Suárez aportó un hit en sus cuatro turnos al bate y el dominicano Julio Rodríguez se fue de vacío en el mismo número de apariciones.

Por los Marineros, Julio Rodríguez y Jorge Polanco terminaron de 4-0 cada uno. Víctor Robles de 2-0, con 2 BB. Carlos Vargas tiró el séptimo episodio, permitió dos hits, dos carreras, un boleto.

Por los Tigres, Wenceel Pérez de 2-1, una anotada.