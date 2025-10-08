La gala premier de "El Rey del Hit: Luis Polonia", es presentada en Santiago

Con una gala que puso a Santiago de los Caballeros en el foco de atención, Camino Films y Hamilton Films realizaron la premier de la esperada producción "El Rey del Hit: Luis Polonia", un documental que llegará a todas las salas de cine del país a partir del 30 de octubre de 2025.

Durante el evento, celebrado en el hotel Marriott de Santiago con el patrocinio de Cerveza República La Tuya 5.0, los medios de comunicación e invitados especiales del deporte, la política y el mundo empresarial desfilaron por la alfombra roja y luego disfrutaron, en exclusiva, de esta película que narra la vida del legendario beisbolista Luis Polonia, desde sus humildes orígenes en Santiago hasta convertirse en uno de los dominicanos más destacados en las Grandes Ligas y en un símbolo del deporte nacional.

Para la realización de este filme, figuras como el merenguero y senador Héctor Acosta, Chilote Llenas, Starlyn Javier, Juan Marichal, Pappy Pérez, Ulises Rodríguez (alcalde de Santiago), Miguel Tejada y Rafael López aportaron valiosos testimonios sobre la historia de Polonia.

"Contar la vida de Luis Polonia ha sido un viaje de inspiración y orgullo nacional. Su historia está llena de lucha, gloria, errores y redención, y creemos que inspirará a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños sin rendirse".comentó Eddy Jiménez, director de "El Rey del Hit".

"Luis Polonia es mucho más que un nombre en la historia del béisbol; es un ejemplo de lucha, perseverancia y resiliencia. Con esta película queremos inspirar a las nuevas generaciones y mostrar que los sueños se pueden alcanzar con disciplina y amor por lo que haces", agregó Jiménez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/whatsapp-image-2025-10-08-at-115301-5a269859.jpeg Luis Polonia. (FUENTE EXTERNA.)

Con la dirección cinematográfica de Eddy Jiménez y la producción de Joseph Hamilton, la película busca representar un capítulo para la industria del cine en la República Dominicana, ya que intentó elevar los estándares de producción nacional con una narrativa profundamente emocional, locaciones emblemáticas de Santiago y un diseño visual que transportará al público a cada etapa de la carrera de Polonia. La producción ejecutiva cuenta con los créditos de Rafael López, de la Oreja Media Group, y del Dr. Miguel Hernández.

Acompañado de su familia, amigos, ex compañeros del béisbol y figuras de la vida pública nacional -entre ellos políticos, empresarios y comunicadores-, Polonia explicó que uno de sus mayores anhelos era que su historia pudiera servir de guía para otros, especialmente para los jóvenes que hoy sienten que no tienen oportunidades.

"Gracias a esto, el legado se queda. A veces uno hace todas sus cosas y se va, y solamente quedan los recuerdos mentales. Pero esto, esta película, es algo que siempre tuve en mente", dijo al llegar a la gala premier de su película.

"La Hormiguita Atómica", como también se le conoce a Polonia en el béisbol, afirmó que este documental es un "bello mensaje" para muchos jóvenes. "Mucha gente cree que no tiene futuro, que no tiene chance.

Ellos se van a dar cuenta, a través de este proyecto, de que sí se puede. Si tienen la voluntad, también pueden lograrlo", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/whatsapp-image-2025-10-08-at-115300-64679645.jpeg Desde la izquierda Stanley Javier, Miguel Tejada, Winston "Chilote" Llenas, Tony Peña, Luis Polonia, Edwin Encarnación, Miguel Batista y Arnaldo Muñoz. (FUENTE EXTERNA)

Figuras presentes

Exestrellas del béisbol como Stanley Javier, Miguel Tejada, Winston "Chilote" Llenas, Tony Peña, Edwin Encarnación, Miguel Batista y Arnaldo Muñoz asistieron a la gala para mostrar su respaldo a una de las figuras más icónicas de la pelota dominicana.

"El apoyo de ellos es muy valioso para mí. Nosotros batallamos muchos años juntos, y ver tantas estrellas aquí que vinieron a darme ese apoyo me enorgullece. Es algo que voy a llevar siempre en mi corazón", expresó Polonia.

También, estuvieron presentes el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; la gobernadora provincial, Rosa Santos; el general Jacobo Mateo Moquete,P.N.; el exalcalde Abel Martínez; el presidente del partido Esperanza Democrática (PED), y Ramfis Domínguez Trujillo.

Tras la proyección del documental, la celebración continuó con un after-party, en el que los presentes disfrutaron de la música de El Blachy y Carlitos Way.