Presidente de las Águilas Cibaeñas anuncia que "no hay límites" para formar un equipo ganador

Víctor García Sued, tercero desde la derecha, presidente de las Águilas Cibaeñas. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente del consejo directivo de las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued, afirmó la noche de este miércoles que la franquicia no tiene restricciones para conformar el equipo que competirá en la próxima temporada otoño-invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

El ejecutivo aseguró que la organización trabaja con el compromiso de brindar a la fanaticada un conjunto competitivo y digno de su historia.

"Nunca ha habido límites. Las Águilas están acostumbradas a ganar y nuestra responsabilidad es cumplir con ese deseo de la fanaticada", expresó García Sued durante la rueda de prensa, denominada Cumbre Aguilucha, celebrada en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, en Santiago.

"Vamos a tener un conjunto dinámico, que juegue con pasión y entrega. Esa es la identidad que queremos proyectar." Víctor García Sued Presidente de Águilas Cibaeñas “

El presidente del conjunto aguilucho indicó que, además del esfuerzo por construir un equipo sólido, se han realizado mejoras en el Estadio Cibao para ofrecer nuevas experiencias al público y fortalecer el vínculo entre el club y sus seguidores.

"Estamos trabajando para que los fanáticos vivan el béisbol con más emoción y comodidad. Queremos que cada visita al estadio sea una experiencia memorable", destacó.

En el encuentro, el vicepresidente de Operaciones de Béisbol de las Águilas, René Francisco, resaltó la confianza en la plantilla para esta temporada, adelantando que el equipo contará con buena defensa, fundamentos sólidos y mucha energía.

"Vamos a tener un conjunto dinámico, que juegue con pasión y entrega. Esa es la identidad que queremos proyectar", externó.

El gerente general, Gian Guzmán, explicó que la conformación del roster combina jugadores veteranos con jóvenes talentos.

Agregó que han seleccionado refuerzos que aporten equilibrio a lo largo de toda la campaña.

"Algunos importados no repiten, pero vamos a traer nuevas opciones tanto para la primera como para la segunda mitad", adelantó.

Dijo que en los próximos días estarán anunciando oficialmente las contrataciones.

Mientras que el dirigente Luis -Pipe- Urueta aseguró que el equipo buscará recuperar la "mística aguilucha", basada en disciplina, energía y espíritu ganador.

"Este es un equipo agresivo, joven y con hambre de triunfo. Queremos que esa mística vuelva a sentirse en cada juego", expresó.

Leyendas de las Águilas

La actividad contó además con la participación de leyendas del club, como Winston -Chilote- Llenas, Luis Polonia, Miguel Tejada, Tony Peña, Stanley Javier, Julián Tavárez Guillermo García, Fernando Hernández, Edwin Encarnación, entre otros, quienes compartieron anécdotas y recuerdos de los 22 campeonatos obtenidos por la franquicia.

Homenajes

Durante el evento se rindió homenaje a Mendy López con la proyección de su icónica narración del campeonato del equipo de 1998. También se reconoció al exjugador Miguel -Guelo- Diloné.

El evento se desarrolló simulando un partido de béisbol de nueve entradas, representando en cada una de ellas cada momento del acto.