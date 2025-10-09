Bryan de la Cruz se integra a los Toros y estará desde el arranque

Bryan de la Cruz durante una práctica de bateo en el estadio Francisco Micheli. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este contrataron al jardinero puertorriqueño Bryan Torres, al tiempo que anunciaron la integración del Grandes Ligas Bryan de la Cruz, quien se alista para el Día Inaugural de la temporada 2025-26, pautada para iniciar el próximo 15 de octubre

Torres, quien tira a la derecha y batea a la zurda, viene de una destacada temporada con los Memphis Redbirds, sucursal AAA de los Cardenales de San Luis, con quienes bateó .328/.441/.464 con 16 dobles, 9 vuelacercas, 51 remolcadas y 26 bases robadas en 104 partidos, liderando a su equipo en promedio de bateo, OBP y fue segundo en robos.

“Es un jugador de impacto y velocidad que va a motorizar la alineación con el conjunto de habilidades que trae a la mesa, como su control de la zona de strike y capacidad para embasarse, puede cambiar el juego de múltiples formas , también fortalece nuestra linea central,” manifestó Jesús Mejía, gerente general taurino, refiriéndose al jugador que de por vida en las mejores batea .304/.391/.394.

En el invierno pasado, en su natal Puerto Rico, bateó .308/.441/.464 en 36 juegos con los Gigantes de Carolina. Torres ya se encuentra en el país y estará listo para estar en roster semanal cuando inicie la temporada y dijo piensa “aportar versatilidad” al club, pues tiene la capacidad de jugar en el infield también.

De la Cruz encabeza las integraciones

El Grandes Ligas Bryan de la Cruz encabezó un importante grupo de jugadores que se han integrado en las pasadas horas a sus entrenamientos de pretemporada.

Junto a De la Cruz se apersonaron a entrar los relevistas importados Tanner Kiest y Joe Corbett,

De la Cruz, que debutó en las mayores en 2021, dividió su tiempo en este 2025 entre Grandes Ligas y AAA para Bravos y Yankees. En los circuitos minoritarios bateó .263 con 15 cuadrangulares, 15 dobles y 49 remolcadas en 102 partidos.

Kiest estará en su tercera temporada consecutiva con la chaqueta naranja, en la campaña pasada no permitió carreras en 10 partidos donde ponchó 14 y apenas dio 1 boleto en 9 entradas de solo 3 hits, para un WHIP de 0.44.

En 2024-25, Corbett participó en 23 partidos con los Toros y en 19.2 innings apenas permitió 9 hits, solo dio 4 boletos y ponchó 23, con un récord de 1-0, 1,37 y una efectividad ajustada de 279, es decir un 179 por ciento por encima de la media de la liga.