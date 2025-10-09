Comisión Consultiva conoce requerimientos de MLB sobre nuevo estadio

La Comisión Consultiva creada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, para evaluar la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el país, conoció en reunión celebrada este jueves los requerimientos remitidos en inglés por la Major League Baseball a los fines de que una nueva instalación pueda recibir encuentros de la serie regular y eventos internacionales organizados por esta.

Se tomó la decisión contratar un intérprete judicial que tradujera al idioma español el referido informe, para luego evaluar la decisión a tomar por la referida comisión.

Otro tema de la agenda consistió en la presentación de informe sobre los avances de la subcomisión legal integrada por los profesionales del derecho Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza, Edgar Torres Reynoso y Julissa Vásquez.

Los abogados tienen a cargo examinar y evaluar toda la documentación legal relativa al proyecto. Dicha comisión tiene como asesor al también jurista Olivo Rodríguez Huertas.

Resolución final

Se decidió acusar recibo de las comunicaciones remitidas a la Comisión por Alejandro Marranzini Capano, Director -Representante Legal, de Championship Venture, Ltd y del señor Eduardo Najri, presidente del Escogido Baseball Club, solicitando una entrevista con la Comisión.

El objetivo será tratar asuntos relativos al proyecto, informándoles que en su oportunidad serán escuchados, tal como se ha hecho con las demás personas que las han solicitado.

Al encuentro de este jueves asistieron, además de los señalados anteriormente, el ministro de deportes Kelvin Cruz, el licenciado Catalino Correa Hiciano, director general de Bandex, Vitelio Mejía Ortiz, presidente de Lidom y Junior Noboa, director de la Oficina del Comisionado Nacional de Béisbol.