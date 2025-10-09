Gigantes del Cibao anuncian la contratación del receptor Cooper Johnson

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación del receptor estadounidense Cooper Johnson, quien formará parte del grupo de jugadores importados para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Johnson, de 27 años, fue seleccionado por los Detroit Tigers en la sexta ronda del Draft de 2019, y es reconocido por su sólida defensa detrás del plato, su capacidad para conducir el pitcheo y su liderazgo en el terreno de juego.

Durante la temporada 2025, el receptor jugó entre Doble A y Triple A en la organización de los Rangers de Texas, donde acumuló 73 hits, incluyendo 9 cuadrangulares, 40 carreras impulsadas, 40 anotadas y 4 bases robadas. Además, registró un OBP de .329 y un OPS de .680, mostrando un perfil ofensivo equilibrado y consistente.

Palabras del gerente de operaciones

El gerente general Jaylon Pimentel destacó la contratación como parte de la estrategia del equipo para fortalecer su profundidad en una posición clave: "Cooper es un receptor con excelente preparación y una gran ética de trabajo.

Su experiencia reciente en Doble A y Triple A, junto a sus habilidades defensivas y liderazgo, serán de gran aporte para nuestro cuerpo de lanzadores y el equipo en general."

La temporada 2025-26 de LIDOM iniciará el 15 de octubre, y los Gigantes del Cibao se preparan para su primer juego Vs a las Águilas Cibaeñas en Santiago.