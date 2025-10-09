Equipos asumen un arranque de curso sin pacto invernal

Jonathan Araúz, panameño que reforzará al Escogido, tiene experiencia en las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

A menos de una semana del arranque de la temporada 2025-26 de la pelota invernal la ausencia de la firma del acuerdo laboral entre las ligas del Caribe y las Grandes Ligas, conocido como Winter League Agreement (WLA), no ha sido obstáculo para que los procesos se desarrollen con la fluidez acostumbrada.

Los equipos de Lidom han continuado trabajando con normalidad en la gestión de sus peloteros importados, aunque solicitando los permisos a las organizaciones de MLB de manera directa -por mensajes de texto y correos electrónicos- para dejar constancia, y no a través de la plataforma habitual utilizado para esos fines.

"Realmente, las organizaciones están igual de positivas que en años anteriores, en la práctica no va a haber ningún problema" Jesús Mejía Gerente general Toros del Este “

De acuerdo a consultas realizadas por Diario Libre con ejecutivos de la Lidom, el torneo arrancará con jugadores nativos e importados bajo contrato con clubes de la MLB, ya que no se han presentado objeciones para que los peloteros participen ni negativas para las contrataciones, pese a que la situación contractual entre las partes aún no está 100 % definida.

"Ciertamente es una incertidumbre, porque como no tenemos el acuerdo firmado, uno no sabe qué pudiera pasar", expresó el gerente general de los Gigantes, Jaylon Pimentel.

"Uno ha seguido trabajando igual que en el pasado. Yo entiendo que próximamente se anunciará el acuerdo, porque solo faltaban algunos detalles por afinar", dijo Pimentel.

Los seguros generan dudas

La interrogante sobre quién asumiría los gastos del seguro de los jugadores en caso de lesiones graves sigue latente.

"Lo que yo he escuchado es que el tema está en el seguro, sobre quién cubriría la lesión de un pelotero", expresó un miembro del departamento de operaciones que pidió la reserva de su nombre porque no está autorizado a hablar.

En 2023, el Licey debió pagar 120 mil dólares por la lesión de Ronny Mauricio, ocurrida mientras el jugador estaba protegido bajo el WLA.