Video| Dodgers avanzan a Serie de Campeonato con triunfo en la undécima entrada

Orion Kerkering pierde la pelota en rodado de Andy Pagés en el cuarto partido de la Serie Divisional entre los Dodgers de Los Angeles y los Filis de Filadelfia. ( RONALD MARTÍNEZ/AFP )

Aprovechando un fatal error en extra innings, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el jueves 2x1 a los Filis de Filadelfia y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas de béisbol.

Un mal lanzamiento del cerrador Orion Kerkering en la undécima entrada permitió que los vigentes campeones eliminaran a los Filis por un global de 3-1 en esta Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Dodgers pugnarán ahora por un boleto a su segunda Serie Mundial consecutiva ante el ganador de la serie entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.

Los Cerveceros dominan la eliminatoria por 2-1 y tenían la posibilidad de clasificar en el cuarto duelo de este jueves en Chicago.

Toronto en la Americana

En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto esperan por el vencedor del quinto y último partido del viernes entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit.

