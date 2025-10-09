"¡Daaa Yankees lose!", Big Papi y Guerrero Jr. se hacen virales tras la eliminación de los Yankees

Vladimir Guerrero Jr. y David Ortiz celebran la victoria de Toronto sobre los Yankees con la frase "The Yankees lose", un momento que se volvió viral en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Vladimir Guerrero Jr. y David Ortiz se convirtieron en tendencia en redes sociales después de celebrar con la frase "The Yankees lose" la victoria de los Azulejos de Toronto sobre los Yankees de Nueva York, que selló el pase de los canadienses a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2016.

Guerrero Jr., de 26 años, fue la figura ofensiva de Toronto en la serie divisional. En cuatro partidos, el inicialista dominicano bateó para .529, con nueve imparables en 17 turnos, tres jonrones, nueve carreras impulsadas y un OPS de 1,742, de acuerdo con estadísticas de la MLB.

El momento viral ocurrió durante la transmisión de Fox Sports, cuando Ortiz, exjugador de los Medias Rojas de Boston y analista invitado, preguntó a Guerrero cómo se sentía tras la eliminación del histórico rival. Guerrero respondió riendo: "You know what time it is", antes de gritar junto a Ortiz el clásico "Daaaa Yankees lose", frase que popularizó el comentarista John Sterling en transmisiones radiales de los Yankees.

El video fue compartido miles de veces en las redes sociales de X, Instagram y TikTok. Las imágenes muestran a Guerrero empapado en cerveza durante la celebración en el vestuario, mientras Ortiz ríe a carcajadas.

Celebración

La reacción dividió opiniones entre los aficionados. Mientras seguidores de Toronto y Boston celebraron el gesto como una broma deportiva, fanáticos de Nueva York lo calificaron de provocación innecesaria.

Toronto superó a los Yankees 3-1 en la serie, con un triunfo final 5-2 en el Juego 4 disputado el martes en el Yankee Stadium. Guerrero impulsó la primera carrera del partido y conectó su tercer cuadrangular de la postemporada en la quinta entrada.

Los Azulejos enfrentarán ahora a los Astros de Houston en la Serie de Campeonato, que comenzará el sábado en el Minute Maid Park.