El exlanzador dominicano y miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, revivió uno de los episodios más recordados de su rivalidad con los Yankees de Nueva York, al declarar en tono de celebración que su ahijado, Vladimir Guerrero Jr., es ahora "el papi de los Yankees", tras la victoria de los Azulejos de Toronto sobre el conjunto neoyorquino.

Durante una aparición en el programa The Tonight Show, Martínez recordó cómo los aficionados de los Yankees lo provocaban durante su carrera con la frase "Who´s your daddy?" ("¿Quién es tu papi?"), un cántico que marcó la rivalidad entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston a comienzos de los 2000.

"Por tantos años, esos fanáticos en Nueva York me gritaban ´Pedro, ¿quién es tu papá?´. Yo lo tomé con calma", dijo Martínez entre risas. "Pero ahora me di cuenta de quién es su papi. Es mi ahijado, Vladdy Jr."

Tono humorístico

"Ya no tienen que buscar más. Solo tienen que mirar a Vladdy y decirle: ´Tú eres mi papi, Vladdy´. Los Yankees ahora son los hijos de mi ahijado".

La declaración de Martínez se produjo después de la barrida de los Azulejos sobre los Yankees en una serie de cuatro partidos en el Yankee Stadium, en la que Vladimir Guerrero Jr. conectó dos jonrones y remolcó ocho carreras, elevando su promedio de la serie a .438 con un OPS de 1.302.

Los Azulejos aseguraron así su clasificación al Wild Card de la Liga Americana, dejando a Nueva York eliminado en casa por segundo año consecutivo.

El rendimiento de Guerrero Jr., hijo del también miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero, reavivó el debate sobre el dominio actual de los bateadores dominicanos en Grandes Ligas y las herencias familiares dentro del béisbol profesional.

Pedro Martínez y los Yankees protagonizaron algunos de los enfrentamientos más intensos de la era moderna. En 2004, cuando jugaba con Boston, el lanzador se convirtió en blanco de los cánticos "Who´s your daddy?" después de admitir públicamente que los Yankees "le tenían la medida tomada".

Aquel año, sin embargo, los Medias Rojas remontaron una desventaja de 0-3 en la Serie de Campeonato y eliminaron a Nueva York, antes de conquistar su primera Serie Mundial en 86 años.

Las declaraciones de Pedro Martínez, que es comentarista en Fox Sports, se suman a las de David Ortiz quien junto a Vladdy se convirtieron en tendencia después de celebrar con la frase "The Yankees lose" la victoria de los Azulejos de Toronto sobre los Yankees de Nueva York, que selló el pase de los canadienses a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2016.

Guerrero Jr., de 26 años, fue la figura ofensiva de Toronto en la serie divisional. En cuatro partidos, el inicialista dominicano bateó para .529, con nueve imparables en 17 turnos, tres jonrones, nueve carreras impulsadas y un OPS de 1.742, de acuerdo con estadísticas de la MLB.