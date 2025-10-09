Schwarber revienta un jonrón de 455 pies y mantiene vivos a los Filis ante Dodgers

Kyle Schwarber (izq.) de los Philadelphia Phillies es recibido por Bryce Harper (der.) de los Philadelphia Phillies después de conectar un jonrón durante la cuarta entrada del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia en Los Ángeles, California, EE. UU., el 8 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/ALLISON DINNER )

Kyle Schwarber eligió el momento y la manera perfectos para poner fin a su reciente sequía: un bombazo de 455 pies que empató el juego en una muy necesitada victoria en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Con los Phillies perdiendo por una al entrar en la cuarta entrada el miércoles por la noche, Schwarber conectó un jonrón indiscutible contra el abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, que dejó a todos con la boca abierta en el jardín derecho del Dodger Stadium.

El jonrón de Schwarber desencadenó una entrada de tres carreras que puso a los Phillies al frente, y desde allí avanzaron sin problemas para aplastar a los Dodgers 8-2, evitando la eliminación.

El jonrón solitario de Schwarber salió de su bate a 117.4 mph, según Statcast, convirtiéndose en el segundo jonrón más fuerte de su carrera, incluida la temporada regular.

Solo está detrás del jonrón de 119.7 mph que conectó contra Yu Darvish en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2022.

También abrió las puertas a los bates de los Phillies y a su toletero más temible, quien conectó otro jonrón en la octava entrada contra Clayton Kershaw para proporcionar una separación muy necesaria.

Estos dos batazos marcaron los jonrones número 22 y 23 de Schwarber en postemporada, y superó a la leyenda de los Yankees, Bernie Williams, como el tercer jugador con más jonrones en la historia de la MLB. Solo Manny Ramírez (29) y José Altuve (27) han bateado más.

Los jonrones majestuosos en postemporada no son nada nuevo para Schwarber.

Su primer jonrón fue el quinto de su carrera en postemporada en viajar al menos 450 pies. No solo es la mayor cantidad en las Grandes Ligas desde que Statcast comenzó a registrarlos en 2015, sino que solo otro jugador ha conectado más de un jonrón de ese tipo: Freddie Freeman... con dos.

Así lo reporta MLB.com bajo la firma de Paul Casella.

El jonrón de Schwarber rompió una mala racha de 22-0 que se remontaba a la temporada regular, incluyendo un inicio de la Serie Divisional de la Liga Nacional con 8-0 y cinco ponches.

Su primer hit de la serie fue también el primero de los Filis de la noche después de que Yamamoto hubiera lanzado sin problemas tres entradas, y ayudó a desencadenar una entrada de tres carreras que les dio a los Filis una ventaja de 3-1 en ese momento.

Por los Dodgers, Teoscar Hernández de 4-0.