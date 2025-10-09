El actor Nicholas Turturro, reconocido por sus papeles en The Longest Yard, NYPD Blue y Blue Bloods y fiel seguidor de los Yankees de Nueva York, volvió a protagonizar una reacción viral tras la eliminación del equipo frente a los Azulejos de Toronto en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Video viral

En un video de menos de un minuto, publicado poco después del último out, Turturro aparece frustrado y sin filtros. "No hay nada más que decir. No nos presentamos. No bateamos después de una gran victoria emocional", expresó al inicio, antes de reconocer que el conjunto había perdido toda la energía del juego anterior.

"Pensé que tendríamos impulso y fallamos completamente como ofensiva", continuó. "Judge hizo todo lo que pudo. Cam Schlittler estuvo excelente. Nos mantuvo en el juego hasta un error... y claro, ese es nuestro talón de Aquiles. Siempre el error".

El actor lamentó la falta de bateo oportuno: "Tuvimos hombres en base, siete, ocho veces. Simplemente no pudimos hacerlo. Nos ganó un mejor equipo." En el cierre del video, su tono subió en intensidad: "Es muy frustrante, muy triste que cada octubre, desde hace ocho, diez, doce años, sea así... una decepción tras otra."