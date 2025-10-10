Un personal distribuido en distintas áreas acelera los pasos para presentar un vistoso Estadio Quisqueya Juan Marichal a falta de cuatro días de la inauguración del próximo torneo de béisbol otoño-invernal.

En su parte interna, el terreno se observa en buenas condiciones: exhibe un notable verdor y con muy escasas zonas maltratadas, aunque fuera del diamante.

Los asientos delanteros del dugout de los Leones del Escogido eran pulidos antes de recibir la pintura correspondiente.

En las escalinatas de las gradas se colocaban rótulos publicitarios, en tanto se pasaba pintura a la verja que marca el inicio de los palcos AA.

Los asientos todavía deben de pasar por un proceso de limpieza. El tiempo apremia para esos fines como otras áreas. otro personal ejecutaban la limpieza de cabinas y palcos del legendario parque.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/10102025-preparativos-en-el-el-estadio-quisqueya-ante-el-inicio-de-la-temporada-invernal---luduis-tapia14-76b4ddf8.jpg Un obrero pinta la verja de los palcos AAdel Estadio Quisqueya al mediodía de este viernes 10 de octubre de 2025. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/10102025-preparativos-en-el-el-estadio-quisqueya-ante-el-inicio-de-la-temporada-invernal---luduis-tapia19-70ae52be.jpg Los asientos del dugout de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal eran trabajados al mediodía de este viernes 10 de octubre de 2025. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/10102025-preparativos-en-el-el-estadio-quisqueya-ante-el-inicio-de-la-temporada-invernal---luduis-tapia22-8968405c.jpg Instalaciones eléctricas se realizaban en el Estadio Quisqueya Juan Marichal al mediodía de este viernes 10 de octubre de 2025. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/10102025-preparativos-en-el-el-estadio-quisqueya-ante-el-inicio-de-la-temporada-invernal---luduis-tapia27-1e2ff161.jpg Parte del personal del Ministerio de Obras Públicas que trabajó en una jornada de limpie en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. El grupo descansa al mediodía de este viernes 10 de octubre de 2025. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/10102025-preparativos-en-el-el-estadio-quisqueya-ante-el-inicio-de-la-temporada-invernal---luduis-tapia29-31944a6c.jpg Vista deldel Estadio Quisqueya al mediodía de este viernes 10 de octubre de 2025. (LUDUIS TAPIA)

Una buena parte de las vallas publicitarias de los jardines aún esperaban por su colocación.

Las cantinas están siendo habilitadas en sus distintas áreas para la venta de alimentos y bebidas.

La zona externa

La parte frontal todavía espera por su diseño.

Aún falta por colocar el ya reconocido nombre: Estadio Quisqueya Juan Marichal. Y con eso, las figuras que en esa parte frontal adornan el letrero del parque.

Personal del Ministerio de Obras Públicas limpiaba las áreas externas de las calles y parqueos internos del Quisqueya.

Decenas de fundas evidenciaban los desperdicios recogidos.

Resulta necesario acelerar el paso para que la noche inaugural, don Juan Marichal encuentre un atractivo estadio la noche del 15 de octubre cuando se espera que haga el lanzamiento de honor del torneo que lleva su nombre.

Los Leones del Escogido, equipo para el que jugó Marichal toda su vida en la Lidom, tienen por meta repetir este torneo, luego de llevarse la corona en un dramático juego final ante los Tigres del Licey en el pasado campeonato.