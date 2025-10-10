El Estadio Quisqueya Juan Marichal espera aún por proponentes para su construcción o remodelación

La Major League Baseball envió su lista de condiciones para un renovado Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

Dentro de los proponentes para un nuevo o renovado Estadio Quisqueya Juan Marichal, la Comisión Consultiva solo tiene conocimiento de la propuesta del ingeniero Víctor Martínez.

En un documento emitido ayer por la Comisión Consultiva, que encabeza el doctor Jorge Subero Isa se dieron a conocer dos nombres interesados en conversar con esa mesa de trabajo.

Alejandro Marranzini Capano, director-representante legal, de Championship Venture, Ltd y Eduardo Najri, presidente del Escogido Baseball Club solicitaron conversar con la mencionada Comisión.

Pero no va más allá de una solicitud para ser escuchados, así como cualquier persona o entidad interesada podría ser escuchada.

Así de claro lo tiene Subero Isa. "Ellos lo que han pedido es una reunión para hablar de la misión de la comisión, pero no han dicho que son grupos interesados", dijo el letrado a Diario Libre.

Algunos atribuyen al Escogido un interés de ser parte de los inversionistas. Subero declinó afirmar que así sea. En especial porque esa área no se ha abierto.

"Por lo menos yo como presidente de la Comisión no tengo esa información", señala. "Se ha dicho que hay grupos interesados, pero realmente no se ha presentado ningún proyecto. Nadie ha manifestado la intención de hacerlo".

En la ruta crítica de la Comisión la presentación de posibles inversionistas todavía no está en agenda.

Martínez, su oferta

Subero Isa puso de ejemplo que de momento la única que se conoce es la del ingeniero Víctor Martínez.

Su iniciativa de desarrollo sugiere la colocación de siete mil asientos más para el Quisqueya, el parque como lo conocemos hoy. No necesariamente entra dentro de la condición de un nuevo estadio.

"Primero tenemos que determinar si el Estadio Quisqueya Juan Marichal está apto o se podría poner en condiciones de que reúna los estándares exigidos por la Major League", explica Subero Isa.

Además, la Comisión trabaja en el levantamiento de datos legales. "La subcomisión legal ha encontrado muchos contratos, cartas de intención, desde hace muchísimos años. Entonces se está determinando si tienen vigencia o no", dijo Subero Isa.

Las propuestas de MLB Major League Baseball envió una carpeta de sugerencias a la Comisión Consultiva en la que detalla las condiciones que debe de tener un estadio con las características de Grandes Ligas. El planteamiento, que es extenso, está en inglés. Es probable, dijo Subero Isa, que se den a conocer, pero primero se debe de agotar un proceso. "Como está en inglés, queremos que se haga de manera oficial, entonces se va a traducir al español a través de un intérprete judicial" y así despejar cualquier duda. Aún sin enumerar la extensión del documento, dejó claro en que "son muchos requerimientos".