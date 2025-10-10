Filis se aseguran de que Kerkering “sepa que no está solo” tras su costoso error

Hyeseong Kim (der.) de los Dodgers de Los Ángeles anota durante la undécima entrada del cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los Dodgers de Los Ángeles y los Filis de Filadelfia en Los Ángeles, California, EE. UU., el 9 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN )

Nick Castellanos observó desde el jardín derecho cómo el desacertado tiro al home de Orion Kerkering pasaba por encima del receptor J.T. Realmuto para poner fin a la temporada de los Filis.

Castellanos vio a los Dodgers salir en masa del dugout de la tercera base, corriendo muy cerca de un aturdido Kerkering para rodear al cubano Andy Pagés en primera base y celebrar su victoria por 2-1 para dejar en el terreno que les dio el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Entonces, Castellanos se lanzó a correr. Se apresuró a pasar a los eufóricos Dodgers en el infield para llegar a un visiblemente emocionado Kerkering.

“Eso es instinto”, dijo Castellanos al periodista Paul Casella de MLB.com. “Entiendo lo que está sintiendo. No las emociones exactas, pero puedo verlas. Ni siquiera tuve que pensarlo dos veces, ahí es donde necesitaba correr”.

Realmuto fue el primero en encontrar a Kerkering mientras éste permanecía inmóvil, con la cabeza gacha y las manos en las rodillas mientras los Dodgers, rumbo a la SCLN, pasaban corriendo junto a él.

Castellanos fue el segundo.

“Solo le dije que mantuviera la cabeza en alto”, siguió Castellanos. “Y quería estar a su lado mientras salía del terreno, sólo para que supiera que no estaba solo en ese momento”.

El trío de Kerkering, Castellanos y Realmuto caminó junto al dugout de primera base, donde el mánager Rob Thomson los esperaba en el escalón superior. Thomson puso un brazo alrededor de Kerkering y compartió un breve mensaje con el angustiado relevista antes de darle una palmada en el pecho.

“Que mantuviera la cabeza en alto”, reveló Thomson cuando se le preguntó qué le había dicho a Kerkering en esos segundos. “Simplemente se dejó llevar por el momento un poco... Siento pena por él porque se lo está echando todo a sus hombros. Pero ganamos como equipo y perdemos como equipo”.

Ese fue el mensaje que Kerkering recibió una y otra vez de sus compañeros de tras el sorprendente final de una temporada que comenzó con una mentalidad de Serie Mundial o fracaso.

“Significa mucho”, aeguró Kerkering, quien, con los ojos todavía hinchados, respondió a todas las preguntas sobre la jugada y sus consecuencias. “Muestra que se preocupan mucho. Significa todo, sin duda alguna”.

Cuando se le preguntó qué más le habían dicho sus compañeros, Kerkering respondió: “Sólo que mantuviera la cabeza en alto. Es un error. Es béisbol. Esas cosas pasan. Simplemente mantén la cabeza en alto, estarás bien por mucho tiempo. Cosas como que no es mi culpa, algo así... Tuvimos oportunidades de anotar. Solo mantén la cabeza en alto”.

Nadie en los Filis podía identificarse directamente con lo que Kerkering estaba pasando en ese momento.

Después de todo, fue apenas la segunda serie de postemporada en terminar con un error para dejar al perdedor en el terreno. (La otra ocurrió en la SDLA del 2016 cuando los Azulejos derrotaron a los Rangers en un tiro errático a primera en una potencial jugada de doble play para terminar el inning).

Dicho esto, Castellanos quizás lo entienda mejor que la mayoría. Él hizo el último out de la Serie Mundial del 2022 con un elevado de foul por la línea del jardín derecho.

Castellanos acababa de llegar a primera base cuando el jardinero derecho de los Astros en ese momento, Kyle Tucker, atrapó la bola para sellar la victoria y el título por 4-1.

Castellanos, al igual que Kerkering en la noche del jueves, tuvo que abrirse camino a través de una ruidosa celebración en el terreno.

También como Kerkering, Castellanos no tuvo que hacerlo solo.

“Cuando hice el último out en la Serie Mundial del 2022, Paco me esperó para salir del campo”, dijo Castellanos sobre el coach de primera base Francisco “Paco” Figueroa. “Y pensé que eso fue increíble”.

Kerkering: a aprender la lección Kyle Schwarber también puede identificarse. Hace ocho años, ese mismo día, Schwarber cometió no uno, sino dos errores en la misma jugada en un partido de postemporada. Empatados sin carreras con dos outs en el sexto inning de un crucial Juego 3 de la SDLN, Schwarber —jugando el jardín izquierdo para los Cachorros en ese momento— dejó caer un elevado de fly de rutina de Daniel Murphy. Por si fuera poco, Schwarber luego pateó la bola al intentar recogerla. En lugar de un fly para terminar el inning, Murphy terminó en tercera base en la jugada y anotó con el siguiente bateador. “Una jugada no debería definir la carrera de alguien. He tenido muchísimos fracasos en mi vida, en mi carrera”, recordó Schwarber. “Hay veces en las que, diablos, he cometido un doble error en un juego de playoffs. Así es el béisbol. Tienes que aprender de eso, tienes que ser mejor por eso. No creo que eso vaya a definir la carrera de Kerk en absoluto”. Kerkering planea hacer exactamente eso. “Ojalá sea el comienzo de una larga carrera”, dijo Kerkering. “Simplemente mantendré en el fondo de mi cabeza que esto realmente apesta ahora mismo, pero con suerte, seguiré presionando, superaré esto y seguiré adelante”.