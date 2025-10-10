Águilas Cibaeñas se fortalecen con los lanzadores Eric Cerantola y el veterano Randy Wynne

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación del joven derecho canadiense Eric Cerantola y el reingreso del experimentado abridor estadounidense Randy Wynne.

Los fichajes combinan la velocidad de un prospecto de poder con la confiabilidad probada de un brazo veterano para la rotación.

"Estamos muy entusiasmados de darle la bienvenida a estos dos lanzadores a nuestra organización. La estrategia es clara: sumar potencia en el relevo y consistencia en la rotación", afirmó Gian Guzmán, gerente general de las Águilas.

"La habilidad natural de Eric es innegable, mientras que contar con la probada consistencia de Randy nos da mucha tranquilidad para lanzar entradas de calidad en esta exigente liga".

Cerantola, de 25 años y 6´5´´ de estatura, llega a la tropa amarilla para aportar velocidad e intimidación desde el montículo.

Prospecto de los Reales de Kansas City (quinta ronda, 2021), Cerantola posee experiencia reciente en Triple-A con los Omaha Storm Chasers en 2025. En su arsenal destaca una recta que consistentemente alcanza entre 94 y 97 millas por hora, además de una excelente curva como complemento.

El joven lanzador ha demostrado capacidad ponchadora, promediando un impresionante 11.9 ponches por cada nueve entradas en su carrera.

"Creemos que Cerantola está listo para darnos muy buenas actuaciones como relevista", agregó Guzmán.

Regreso de un brazo confiable

Wynne, de 32 años, ha sido recontratado por las Águilas para brindar confiabilidad y reforzar la rotación abridora.

El veterano diestro cuenta con experiencia en Grandes Ligas en 2023 y 2025 con los Rojos de Cincinnati. Su historial reciente con las Águilas es sólido: en la serie regular del 2024 lanzó nueve entradas de solo una carrera en dos aperturas, con una efectividad de 1.00.

El repertorio de Wynne incluye sinker, cutter, slider y cambio de velocidad, características ideales para lanzar en LIDOM.

Nueve importados anunciados

Con estos dos movimientos, las Águilas integran a un total de nueve importados, uniéndose a los lanzadores Devin Smeltzer, Triston McKenzie, Oscar Rayo, Charlie Barnes y Hunter Bigge, además del infielder Raynel Delgado y el receptor Carter Jensen.