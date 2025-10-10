Gigantes del Cibao contratan al lanzador Ryley Gilliam

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación del lanzador derecho estadounidense Ryley Gilliam, quien formará parte del grupo de importados del conjunto cibaeño para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Gilliam, de 29 años de edad, fue seleccionado por los New York Mets en la quinta ronda del Draft de 2018, y se ha destacado por su potente recta y su dominio en situaciones de relevo, características que lo proyectan como una pieza importante en el bullpen del dirigente José Leger.

Durante la temporada 2025, el derecho dividió su actuación entre la Atlantic League y la Liga Mexicana de Béisbol, donde tuvo una sólida campaña. En 39 juegos, registró marca de 2-4 y 12 salvamentos.

En 34 entradas de labor, permitió 14 carreras limpias, ponchó a 47 bateadores y otorgó 18 boletos, finalizando con una efectividad de 3.71 y un WHIP de 1.32.

Además, promedió 12.4 ponches por cada nueve entradas, demostrando su capacidad para dominar a los bateadores rivales.

El gerente general Jaylon Pimentel valoró la incorporación de Gilliam como un movimiento clave para reforzar la parte final del cuerpo de lanzadores:

“Ryley es un brazo con experiencia, gran competitividad y la mentalidad adecuada para lanzar en momentos de presión. Su repertorio y capacidad de ponchar serán elementos importantes en el bullpen del equipo.”

Debutan ante las Aguilas

Los Gigantes arrancan la temporada 2025-26 en el estadio Julián Javier ante las Aguilas Cibaeñas.