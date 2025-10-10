Los más y menos "clutch" 2025: Elly De La Cruz brilla; Soto y Ohtani se apagan en momentos decisivos

Elly De La Cruz lideró la MLB 2025 como el mejor bateador en momentos de presión, mientras que Juan Soto y Shohei Ohtani mostraron un bajo rendimiento en situaciones de alto riesgo, según datos de Statcast y MLB.com. ( FUENTE EXTERNA )

Los datos combinados de Statcast y MLB.com de la temporada regular 2025 revelan quiénes fueron los bateadores más productivos bajo presión y quiénes se desinflaron cuando el juego estaba en la línea.

La métrica principal, Run Value leveraged , mide cuántas carreras crea o evita un jugador según el momento del partido. A esto se suman las estadísticas tradicionales con el marcador empatado o con corredores en posición de anotar, lo que ofrece una visión completa del rendimiento clutch.

Los que batean en momentos de presión

El dominicano Elly De La Cruz (Reds) encabeza el ranking de Statcast con un +11 de Run Value por leverage, lo que significa que generó 11 carreras adicionales en momentos de máxima tensión. Además, registró más de 25 hits con corredores en posición de anotar y un promedio superior a .300 en juegos empatados, según las tablas oficiales de MLB.

Trevor Story (Red Sox) y Wilmer Flores (Giants) le siguieron con +10, ambos con promedios de bateo superiores a .290 y más de 70 impulsadas en contextos cerrados, mientras que Freddie Freeman (Dodgers), con +8, mantuvo su tradicional consistencia: .323 de promedio y .956 de OPS con el juego en disputa.

El grupo de los mejores "clutch" también incluyó a Jorge Polanco (Mariners) y Trent Grisham (Yankees), ambos con +9, así como veteranos como Christian Yelich (Brewers) y José Ramírez (Guardians), quienes combinaron poder y contacto en los momentos más decisivos.

No son tan buenos en el clutch

En el extremo opuesto, Juan Soto (Mets) lidera la lista negativa con –23 en Run Value leveraged, la peor marca de toda la liga. A pesar de acumular +37 Run Value, el tercer mejor total de ambas ligas. Su desempeño cayó significativamente en momentos cerrados: apenas .238 de promedio y .482 de slugging con el juego empatado.

Shohei Ohtani (Dodgers) y Ronald Acuña Jr. (Braves) también tuvieron descensos de –13, pese a sus totales ofensivos sobresalientes. En ambos casos, el rendimiento en "leverage" fue inferior a su promedio general: Ohtani bateó .291 / .662 / 1.039 OPS en general, pero su contribución cayó cuando los Dodgers estaban detrás en el marcador.

Los que responden en momentos clave

Con corredores en posición de anotar (RBI líderes)

Pete Alonso (Mets): 87 RBI, .309 AVG, 1.035 OPS

Vinnie Pasquantino (Royals): 84 RBI

Kyle Schwarber (Phillies): 80 RBI

Geraldo Perdomo (D-backs): 78 RBI

Trevor Story (Red Sox): 74 RBI

Christian Yelich (Brewers): 73 RBI

Juan Soto (Mets): 64 RBI, .238 AVG, .860 OPS

Con el juego empatado

Aaron Judge (Yankees): .327 AVG, 1.267 OPS, 33 RBI

Trevor Story (Red Sox): .318 AVG, 34 RBI

Shohei Ohtani (Dodgers): .291 AVG, .662 SLG, 40 RBI

José Ramírez (Guardians): .279 AVG, .917 OPS, 30 RBI

Freddie Freeman (Dodgers): .323 AVG, .956 OPS, 29 RBI

Cuando el equipo estaba detrás

Mickey Moniak (Rockies): 51 RBI, .277 AVG, .574 SLG

Eugenio Suárez (Mariners): 50 RBI

Pete Alonso (Mets): 44 RBI, .270 AVG, .864 OPS

Shohei Ohtani (Dodgers): 40 RBI, .291 AVG, .662 SL

Juan Soto (Mets): 36 RBI, .250 AVG, .515 SLG