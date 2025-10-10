Pedro Martínez envía mensaje de aliento al joven lanzador de los Filis, Orion Kerkering

Pedro Martínez se solidarizó con Orion Kerkering de los Filis de Filadelfia. ( FUENTE EXTERNA )

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, envió un mensaje de apoyo al lanzador derecho de los Filis de Filadelfia, Orion Kerkering, quien protagonizó una de las jugadas más dolorosas de la postemporada al cometer el error que le costó la serie divisional a su equipo.

El gesto del exastro dominicano ha sido ampliamente comentado por su empatía y por recordar la dureza del camino que atraviesan los peloteros jóvenes en sus primeros años en las Grandes Ligas.

Durante una de sus intervenciones en la cadena de televisión TNT, donde trabaja como analista, Martínez dirigió unas breves pero sentidas palabras al lanzador de 24 años: "Mantén tu cabeza en alto, no te rindas".

La frase, sencilla pero cargada de experiencia, buscó servir de impulso para un jugador que vivió uno de los momentos más amargos de su joven carrera.

Los Filis de Filadelfia quedaron eliminados de la temporada 2025 de las Grandes Ligas tras caer 2-1 ante los Dodgers de Los Ángeles en la undécima entrada del cuarto partido de la Serie Divisional.

El error de Kerkering en una jugada de rutina permitió la carrera decisiva, sellando el pase de los californianos a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y dejando en el terreno a un equipo que había sido uno de los más consistentes del año.

Martínez, quien vivió momentos de alta presión durante su ilustre carrera, recordó en el programa que "los errores son parte del crecimiento" y que los grandes lanzadores se forjan en medio de la adversidad.

Añadió que, en su época, también cometió fallos dolorosos, pero que cada uno de ellos sirvió para fortalecer su carácter y mentalidad en el montículo.

El exlanzador de los Medias Rojas de Boston, tres veces ganador del premio Cy Young, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje más amplio a los jugadores jóvenes de la liga: que el béisbol es un juego de aprendizaje constante y que una sola jugada no define la carrera de nadie.

"Lo importante —dijo— es cómo te levantas después de caer. Orion tiene el talento y la actitud para regresar más fuerte", expresó.

Buena recepción

El mensaje de Martínez ha sido recibido con gratitud por fanáticos y colegas, que destacaron su sensibilidad y el respeto con que suele dirigirse a las nuevas generaciones.

Para Kerkering, que debutó apenas el año anterior en las Mayores, el respaldo de una figura como Pedro Martínez podría convertirse en un punto de inflexión emocional en su desarrollo como profesional.