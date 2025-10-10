La ocupación que relaja a Pedro Martínez: una labor que realiza por años

El miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, tiene cuatro hijos y también es el padre de los vibrantes jardines de flores y vegetales de sus tres casas.

"Tengo tres bebés", comentó el as retirado de 53 años de los Medias Rojas de Boston al perodista Tracy Swartz, de The Post sobre los lujosos santuarios que mantiene en Miami, Georgia y República Dominicana.

"Intento mantenerlos arreglados y hermosos", continuó. "Es casi como tener una niñita y querer que se vea bien todo el tiempo, así que siempre estoy peinándola, combinándole ropa y cosas así. Es mi momento de relajarme y simplemente entro en mi propio espacio".

Este es el lado más delicado de Martínez, quien se retiró oficialmente de las Grandes Ligas en 2011, cambiando el montículo por un micrófono como analista de estudio para TNT Sports.

Atrás quedaron las peleas que vaciaban las bancas y las burlas de los fanáticos de los Yankees: "¿Quién es tu papá?".

Ahora se trata de las rosas, los tomates, los pimientos, la lechuga, las espinacas, las gallinas que cría y los gansos que alimenta.

"Créanlo o no, durante 18 años en las Grandes Ligas, ese era mi momento de relax antes de cada salida", recordó Martínez.

"Tenía que ir a mi jardín a limpiar las flores y podar las rosas", añadió. "Esa era mi pasión, y lo sigue siendo. Es una conexión extraña porque si me ven jugar al béisbol, nunca imaginarían que me encanta la jardinería".

El tres veces ganador del Premio Cy Young remonta sus raíces en la jardinería a sus humildes comienzos en el pueblo de Manoguayabo, un suburbio de Santo Domingo, República Dominicana.

A su madre le encantaba la jardinería y usaba esta afición para mantenerlo alejado de los problemas.

"Me convertí en un tipo aguerrido que quería ir tras todo el mundo", recordó Martínez.

"Así que cuando me enojé, mi mamá empezó a llevarme aparte y a decirme: ´Oye, toma, agárrame las tijeras. Corta esta planta. Corta esa otra´", dijo.

La jardinería se convirtió en una especie de yoga para él mientras lanzaba y ahora de locutor.

El ganador de la Serie Mundial quedó "sorprendido" por lo mucho que disfruta dando opiniones contundentes en lugar de críticas incendiarias. Acaba de recibir una extensión de contrato multianual de TNT Sports.

Su plataforma es un espacio para "compartir mis experiencias" y "expresarme".

El hombre que derribó al entrenador de banca de los Yankees, Don Zimmer, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2003 —y vivió para arrepentirse— ahora les recuerda a los jugadores que no sean "demasiado duros" con los demás porque "a veces no conocemos realmente al ser humano que lleva el uniforme".

Martínez, quien vistió el uniforme de los Mets entre 2005 y 2008, solía tener un exuberante jardín de narcisos, petunias, cornejos y manzanos silvestres en su casa de estilo Tudor de seis habitaciones en Greenwich, Connecticut.

Alguna vez imaginó que sería su casa de vacaciones de invierno durante su jubilación, pero abandonó ese paraíso al despedirse de Nueva York.

"No me veía volviendo a Nueva York por muchas razones", admitió.