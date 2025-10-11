Tras la entrevista, Art Moreno sigue con Pujols como su favorito, a pesar de ¨aborrecerlo¨ en 2018

Albert Pujols estuvo en el campo de entrenamientos de los Angelinos, a pincipios de este año. ( FUENTE EXTERNA. )

Cada día en el mundo del béisbol, toma más fuerza la versión de que el extoletero dominicano Albert Pujols es el favorito del propietario de los Angelinos, Art Moreno, para ser el dirigente del equipo.

Luego de una "reunión positiva" con el gerente general Perry Minasian el jueves pasado, Pujols es perfilado como la primera opción para dirigente de Los Angelinos, informó Jon Heyman del New York Post, este sábado.

"Todavía necesitan resolver lo del contrato", escribió Heyman a X, "pero se espera que Pujols tenga la opción de elegir coaches si pueden concretar el pago", detalló.

Sources: Alltime great Albert Pujols is the first choice of Angels/Arte Moreno to manage following positive meeting. They still need to work out contract but Pujols is expected to be given choice of coaches if they can finalize the $. — Jon Heyman (@JonHeyman) October 11, 2025

Una reunión en 2018

Sin embargo, expeloteros de Grandes Ligas han dado a conocer desde hace tiempo, que en algún punto ese favoritismo de Moreno por Pujols, era exactamente lo contrario.

Es el caso del exlanzador Trevor May, quien en su canal de Youtube, en octubre de 2024, reveló que fuentes de las oficinas de los Angelinos, en una reunión sobre el presupuesto del equipo a finales de 2018, habrían visto una reacción negativa de Moreno cuando se le mencionó a Albert Pujols.

La mención de May sobre el incidente, fue citada por el blog especializado en noticias de Los Angelinos, ¨HalosHangouts¨, que coordina el periodista Evan Roberts.

Según May: ¨Cuando se mencionó el nombre de Albert Pujols en una reunión presupuestaria entre 2018 y 2019, Arte Moreno supuestamente dijo: ¨No quiero oír ese nombre. Como si pudiéramos pasar por esto, pero hagamos como si no estuviera presente¨.

According to former MLB pitcher Trevor May:



When Albert Pujols name was brought up in a budget meeting around 2018 to 2019, Arte Moreno allegedly said, "I don´t want to hear that name. Like we can go through this, but let´s act like he´s not there."https://t.co/EnUKC9bTlC pic.twitter.com/R7wkoSmXs4 — BTH (@BeyondTheHalo) October 5, 2024

A finales de 2011, Albert Pujols firmó con los Angelinos un contrato de 10 años por US$ 240 millones de dólares. Al final de la temporada del 2018, Pujols devengó un salario de US $27 millones. Con 38 años de edad, Pujols esa campaña jugó 117 partidos, y terminó con promedio de .264 con 19 jonrones y 64 empujadas,

A partir de 2019, los Angelinos terminaron pagándole en total US $87 millones hasta el final de 2021, cuando lo designaron para asignación.

De acuerdo con las fuentes de May, que jugó en MLB nueve años para los Mellizos, Mets y Atléticos, Moreno para esa época habría tenido cierto descontento con el desempeño de Pujols al final de su carrera, teniéndose en cuenta el salario que ganaba.