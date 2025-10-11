Alexander Canario: "No estuve aquí el año pasado, pero esa vibra se siente todavía"

El jardinero Alexander Canario se presentó a los campos de entrenamientos de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, este sábado siendo una muestra de garantía de que los escarlatas exhibirán buenos patrulleros en los jardines para el inicio de la campaña que arranca el próximo miércoles 15 de octubre.

Canario, quien llegó a los 17 veces campeones vía cambio en el verano, destacó la importancia que tiene para él estar con el equipo desde el primer día de temporada.

"Mi misión es ayudar al equipo desde el primer día. Salir a ganar el primer juego y todos los que podamos es la meta", señaló el nativo de Monte Cristi, el cual viene de accionar este año en Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh.

Destacó que pese a no haber pertenecido al Escogido la temporada pasada, percibe el buen ambiente que hay en el equipo.

"No estuve aquí el año pasado, pero esa vibra se siente todavía y estar aquí es un privilegio. Estoy contento de estar aquí con el equipo campeón", manifestó el patrullero.

Tras participar en 87 encuentros con los Piratas, Canario indica que tiene como meta personal seguir mejorando su juego, aprender y aprovechar cada chance que reciba por parte del dirigente Alex Cintrón y su staff de coaches.

Adelantó que por el momento no tiene ningún tipo de restricciones para jugar en la pelota dominicana.

"Por ahora voy hasta donde el equipo llegue. Esperemos que sea hasta la final, por lo cual estoy contento", refirió, Canario quien en el campeonato del pasado año registró una línea ofensiva de .304/ .411/ .544.

En 28 partidos conectó 24 imparables, incluyendo siete dobles y cuatro cuadrangulares, remolcó 16 vueltas, anotó en 13 ocasiones y tomó 13 boletos.

Resaltó que a pesar de la diferencia entre Grandes Ligas y la Liga Dominicana, son muy parecidas por la competitividad existente. "Esta liga es difícil y aunque sea corta está llena de retos".

Además de Canario, se reportaron este sábado a los campos de entrenamientos el coach de pitcheo Wellington Cepeda, así como el lanzador José Espada.

Último en Boca Chica

El Escogido agotó este sábado su última fase de entrenamientos en la Academia de los Yankees de Nueva York, en Boca Chica y desde lunes se instalarán en su casa el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Como parte de su preparación, los escarlatas se enfrentaron a los Toros del Este, en un partido de fogueo, el cual fue ganado 8-5 por los romanenses.

Por los Leones, los más sobresalientes fueron Franchy Cordero, que se fue de 1-1 con doble, dos remolcadas y un boleto, al igual que Jimmy Paredes, quien conectó un jonrón solitario que recorrió 427 pies de distancia.

Domingo Acevedo abrió el partido y lanzó tres episodios, donde toleró una carrera, recetó un ponche y permitió un imparable. Philliphs Valdez, en rol de relevo, en un inning y un tercio propinó tres ponches.