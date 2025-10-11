A ritmo de jonrones, Milwaukee avanza a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

El venezolano William Contreras al momento de conectar el primer jonrón de Milwaukee. ( FUENTE EXTERNA. )

Con jonrones del venezolano William Contreras, Andrew Vaughn, y Brice Turang, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron 3-1 a los Cachorros de Chicago para así avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en donde se medirán a los Dodgers de Los Ángeles, a partir de este lunes.

El primero de los bambinazos fue de el de Contreras iniciando el partido, que en conteo de 3-2, impactó una recta del zurdo Drew Pomeranz y la depositó del otro lado de la pared del left center field.

William Contreras - Milwaukee Brewers (2)* pic.twitter.com/WwGxwnk7Fe — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) October 12, 2025

En la parte alta de la segunda entrada, el japonés Seiya Suzuki de los Cubs conectó un cuadrangular hacia el right center field, para la única vuelta de los de Chicago.

Luego de que en la parte baja del cuarto, Andrew Vaughn con otro jonrón quebrara el empate a una vuelta a favor de los Cerveceros, el intermedista Brice Turang en el séptimo episodio empalmó el tetrabases que terminó ampliando la ventaja de Milwaukee, lo que a la postre fue el resultado final del encuentro.

Brice Turang - Milwaukee Brewers (1)* pic.twitter.com/Ckh1XpIHEC — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) October 12, 2025

Pitcheo dominante

El novato sensación de los Cerveceros, Jacob Misiorowski entró en el segundo inning, lanzó cuatro entradas, permitió tres hits, entre ellos el jonrón de Suzuki, ponchó a tres y se apuntó su segunda victoria de la postemportada.

El cerrador dominicano Abner Uribe lanzó las últimas dos entradas del partido de manera impecable, solo otorgó un boleto, y consiguió su primer salvamento en estos playoffs.

Milwaukee rompió una racha de seis derrotas consecutivas en series de postemporada. El primer partido de la Serie de campeonato será en la casa de los Cerveceros, el American Family Field las 8:08 p.m.

Por Chicago, no hubo participación dominicana.