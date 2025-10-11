Jorge Polanco define en la entrada 15 y los Marineros vuelven a la Serie de Campeonato tras 23 años

Jorge Polanco se vistió de héroe en el triunfo de los Marineros ante Detroit ( FUENTE EXTERNA )

Jorge Polanco se convirtió en el héroe de una noche épica para los Marineros. Su sencillo al jardín derecho en la decimoquinta entrada impulsó la carrera de la victoria y selló el pase de Seattle a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, tras vencer 3-2 a los Tigres de Detroit el viernes, en el juego "de todo o nada" más largo en la historia de la postemporada.

Con un out y las bases llenas, Polanco conectó la línea decisiva ante Tommy Kahnle que remolcó a J.P. Crawford desde la antesala.

Crawford había iniciado la entrada con un sencillo, Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento y Julio Rodríguez recibió boleto intencional, preparando el escenario para el histórico batazo del dominicano, que llegó en el lanzamiento número 472 de un maratón de juego.

Seattle dejó a 12 corredores en base, pero logró avanzar por primera vez desde 2001 a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde enfrentará a los Azulejos de Toronto, campeones del Este, en una serie que arrancará el domingo por la noche en Canadá.

"Nunca nos rendimos. Seguimos luchando. No importa cuántas entradas juguemos", dijo Polanco tras el encuentro. "Solo esperamos nuestro momento... y esta vez, era el mío".

Castillo se anotó el triunfo

Luis Castillo se llevó la victoria con una entrada y un tercio sin permitir carreras, en lo que fue su primera aparición como relevista en Grandes Ligas. Logan Gilbert también se lució con dos episodios impecables, su primera actuación de relevo desde su etapa universitaria en Stetson, en 2017.

"Fue una noche durísima", reconoció el receptor Cal Raleigh. "Todos dejaron el ego a un lado y se entregaron por completo al equipo, incluyendo a Logan y Luis. Eso dice mucho de este grupo".

Los Tigres, en cambio, se marcharon con el amargo sabor de haber dejado escapar una joya de Tarik Skubal, quien ponchó a 13 rivales en seis entradas de una sola carrera. Detroit se fue de 9-1 con corredores en posición anotadora y dejó a diez hombres en base.

"Tuvimos un partido increíble que, desafortunadamente, alguien tenía que perder, y ese fuimos nosotros", lamentó el mánager A.J. Hinch. "Duele mucho".

Kerry Carpenter había adelantado a Detroit con un jonrón de dos carreras en la sexta ante Gabe Speier. Carpenter terminó con cuatro imparables y dos boletos, convirtiéndose en el primer jugador desde Babe Ruth (1926) con cinco veces en base y un cuadrangular en un juego decisivo de playoffs.

Seattle igualó el marcador en la séptima gracias a Leo Rivas, quien celebró su cumpleaños 28 con su primer hit de postemporada —un sencillo como emergente ante Tyler Holton— que trajo el empate 2-2.

"Estuvo a la altura del momento", elogió el dirigente de los Marineros, Dan Wilson. "Fue un batazo tremendo, el que necesitábamos".

Por Detroit, el venezolano Gleyber Torres se fue de 6-0 y el puertorriqueño Javier Báez de 6-1 con una anotada. Por Seattle, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 5-0; los dominicanos Julio Rodríguez de 5-0, Polanco de 6-1 con una anotada y una impulsada, y Víctor Robles de 4-1; los venezolanos Eugenio Suárez de 6-0 y Rivas de 3-1 con una empujada.