Pete Alonso estaría por dejar a los Mets, rumbo a la agencia libre

Pete Alonso en acción con los Metros. ( FUENTE EXTERNA. )

El toletero de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, se prepara para probar suerte en la agencia libre esta temporada baja. Según Mike Puma del New York Post, el potente primera base busca un contrato de siete años.

Alonso, quien firmó un contrato de dos años y 54 millones de dólares con los Mets en febrero pasado, ya ha indicado su intención de rescindir su contrato y buscar un compromiso a largo plazo con otro equipo.

El jugador de 30 años tuvo una sólida temporada de recuperación en 2025, bateando .272/.347/.524 con 38 jonrones, 41 dobles y 126 carreras impulsadas en 162 juegos.

Su valor en el mercado

Su desempeño le valió un fWAR de 3.6, ubicándose en el cuarto lugar entre todos los primera base de la MLB, detrás de Matt Olson, Vladimir Guerrero Jr. y Freddie Freeman, quienes actualmente tienen contratos multianuales.

En 2022, Olson firmó con Atlanta un pacto de US$ 168 millones por ocho años, mientras que ese mismo año, Freddie Freeman lo hizo por US$ 162 millones y seis años.

Durante esta campaña, el dominicano Vladimir Guerrero estampó su firma en una extensión de contrato de US$ 500 millones por 14 años con los Blue Jays.

Cinco veces All-Star, Alonso llega a la agencia libre como posiblemente el mejor primera base disponible. En siete temporadas con los Mets, ha logrado un récord de franquicia de 264 jonrones, consolidando su reputación como una de las principales amenazas de poder de la liga.

Cabe destacar que Alonso no estará sujeto a una oferta calificada, aunque los equipos que lo busquen aún deberán enviar una compensación de selección de draft a los Mets al momento de firmarlo, como resultado de los términos de su contrato anterior.

A medida que se acerca la agencia libre, se espera que Alonso genere un gran interés de los clubes que necesitan potencia en el medio del orden y una presencia estable en la primera base.