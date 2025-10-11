La asociación de peloteros de MLB anuncia que se logró un nuevo Acuerdo de Ligas Invernales

El acuerdo llega justo antes del inicio de la tempórada de béisbol invernal en el Caribe. ( FUENTE EXTERNA. )

La Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA en inglés), informó que ha alcanzado un acuerdo con la Oficina del Comisionado de la MLB sobre la participación de sus miembros en las Ligas de invierno.

La MLBPA destacó que las Ligas de invierno han desempeñado un importante rol por mucho tiempo en el béisbol, ya que ofrecen una oportunidad para que los jugadores tanto de Ligas Menores como los de Grandes Ligas se desarrollen y aumenten su exposición.

¨Es teniendo esto en cuenta, que negociamos cambios que servirán para ampliar las oportunidades para que los jugadores participen en juegos de las Ligas de invierno¨, expresó la institución que tiene como Director Ejecutivo al expelotero Tony Clark.

Alcande del acuerdo

El ¨Winter League Agreement¨, (WLA) es el contrato que regula las relaciones entre la MLB y las ligas que pertenecen a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

El acuerdo, que se estrenó en 1999, y el más reciente venció el mes pasado y no se había renovado puesto que la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas y la oficina del comisionado no lograban un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

El Acuerdo de la Liga Invernal también le da a MLB el poder de establecer estándares sobre árbitros, administración de la liga, instalaciones y estadios, servicios médicos y salarios de los jugadores.

Como todavía no se había alcanzado un acuerdo para este año, el equipo mexicano Charros de Jaliscos canceló una serie de exhibición con los Leones del Escogido que sostendrían el pasado fin de semana, entre otras razones, por la ausencia del WLA, ya que en los partidos tomarían parte jugadores afiliados a la MLB.

Si no se hubiera alcanzado el acuerdo, las ligas invernales arrancarían como está previsto (14 y 15 de octubre), pero con dificultad para incluir en sus planteles a peloteros del sistema.