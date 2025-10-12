Griffin Conine reforzará al Licey esta temporada

El departamento de operaciones de los Tigres del Licey, anunció la contratación del jardinero de Grandes Ligas Griffin Conine, como refuerzo para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Conine es jugador de 28 años que mide seis pies y una pulgada de estatura, pesa 210 libras y cuenta con experiencia en el más alto nivel de la industria del béisbol.

"Estamos contratando a un jugador de impacto, que puede ayudar a dinamizar la ofensiva y versatilidad de nuestra organización, ya que puede desempeñarse en distintas posiciones defensivas, por lo que encaja perfectamente en la planificación para esta temporada", dijo el VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente.

El nativo de Florida, fue el jardinero derecho de los Marlins en el Día Inaugural. Sin embargo, se dislocó el hombro al lanzarse de cabeza el 19 de abril y se sometió a una cirugía que lo dejó fuera casi cinco meses.

Su asignación de rehabilitación comenzó el siete de septiembre, participando en nueve juegos en los que registró promedio de bateo de .292/.514/.583 con un doble, dos jonrones, nueve carreras impulsadas más bases por bolas (11) que ponches (9) para los Jumbo Shrimp.

Finalmente, regresó a MLB el 23 de septiembre y conectó jonrón ante el derecho David Robertson.

El refuerzo norteamericano es capaz de conectar extrabases a todos los rincones del campo gracias a una combinación de velocidad de bate, fuerza física y ángulo hacia arriba que genera con su swing zurdo. Defensivamente, el norteamericano destaca por cubrir suficiente terreno como para desempeñarse bien en cualquier esquina de los jardines.

Hijo del Mr. Marlin

Griffin es hijo de Jeff Conine, quien se hizo conocido como "Mr. Marlin" tras ganar dos Series Mundiales (1997, 2003) con la franquicia, y su hijo Griffin intenta seguir sus pasos en Miami. Firmó por $1.35 millones con los Blue Jays como seleccionado de segunda ronda del draft de 2018 procedente de Duke y llegó a los Marlins como el jugador nombrado en un canje por Jonathan Villar en agosto de 2020.

Desde que subió a Triple A en 2023, Conine ha registrado 23 jonrones, 24 dobles, 87 remolcadas, un porcentaje de embasarse de .352 y un OPS de .812 en tan solo 144 juegos.

El refuerzo norteamericano estará disponible desde el primer día de la temporada. Los Tigres del Licey comienzan su temporada en casa el próximo miércoles 15 de octubre, cuando reciban la visita de los Leones del Escogido a partir de las 7:30 de la noche.