Ligas invernales del Caribe aseguran su alianza con MLB hasta 2027

El acuerdo permite que peloteros como Junior Caminero, que pertenecen a la MLB, puedan jugar en las ligas del Caribe. ( ARCHIVO. )

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) y Major League Baseball (MLB) acordaron extender el Winter League Agreement (WLA) hasta el 31 de julio de 2027, con las disposiciones relativas a jugadores de ligas menores vigentes hasta el 31 de julio de 2028.

La CBPC informó que la MLB fue notificada el sábado 11 de octubre, luego de que las cuatro ligas miembros aprobaron las modificaciones y la activación inmediata de los protocolos del acuerdo.

El organismo aclaró que "no se trata de una nueva firma, sino de la extensión del acuerdo, la cual ajusta un número limitado de cláusulas mediante la incorporación formal de un apéndice al WLA".

Consenso

Tras alcanzar un consenso con la Asociación de Jugadores (MLBPA), la Oficina del Comisionado de MLB inició la revisión de las nuevas cláusulas junto a las cuatro ligas invernales:

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana ( Lidom ),

( ), Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente (LBPRC),

Roberto Clemente (LBPRC), Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y

(LVBP) y Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP).

"Las cuatro ligas manifestaron su satisfacción con el contenido de las nuevas cláusulas y comunicaron oficialmente a MLB, a través del comisionado del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, su conformidad para proceder con los trámites administrativos", indicó la CBPC.

Según la MLBPA, el acuerdo ampliará las oportunidades laborales para jugadores afiliados a MLB en las ligas invernales, en comparación con años anteriores.

El nuevo pacto entró en vigor de inmediato, una vez la CBPC comunicó formalmente su aceptación a MLB.

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS