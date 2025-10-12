Snell abrirá por los Dodgers y Peralta lanzará el segundo partido por Cerveceros

El zurdo Blake Snell tiene la responsabilidad de abrir la serie por los Esquivadores. ( FUENTE EXTERNA )

Los Dodgers de Los Ángeles abrirán con el zurdo Blake Snell en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee el lunes por la noche, mientras que el diestro Yoshinobu Yamamoto recibirá la pelota en el segundo partido.

Esto significa que Shohei Ohtani solo tendrá una apertura en la serie, durante la segunda mitad de la temporada en Los Ángeles, informó el domingo el dirigente del equipo, Dave Roberts.

A diferencia de otras oportunidades, a los Dodgers no les preocupa lanzar a Ohtani antes de su día libre, optando por maximizar el descanso de los demás abridores mientras el equipo se embarca en su primera serie al mejor de siete juegos de esta postemporada.

"No es tan importante", dijo Roberts al hablar con los medios el domingo. "Creo que simplemente valorar tener cuatro abridores en una posible serie de siete juegos y que puedan lanzar dos veces, y ese es el impulso, en lugar de que Shohei tenga el día libre después de un juego".

Ohtani batea apenas .148 este mes con una efectividad de 4.50 en seis entradas de postemporada. Se le preguntó a Roberts si su plan de pitcheo estaba relacionado con su mala racha al bate.

"No, para nada", respondió Roberts. "Creo que era como si Shohei lanzara un solo juego en esta serie. Así que es un juego y luego tienes a otros dos jugadores que potencialmente pueden lanzar con descanso regular".

Es probable que los Cerveceros contraataquen con un abridor en el Juego 1 antes de entregarle la pelota a un abridor para entradas de "gran volumen".

"El Juego 1 se ve como: 'Bueno, ¿quién en nuestro equipo puede darnos longitud?'", dijo el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy. "[José] Quintana, [Quinn] Priester, algo así, nos darán volumen".

Peralta para el segundo

Murphy indicó que el derecho Freddy Peralta abriría el Juego 2 y luego decidirían el Juego 3. Aún no estaba seguro de si el novato Jacob Misiorowski abriría un juego o lanzaría varias entradas desde el bullpen.

"No lo sé", declaró Murphy. "Realmente no lo sé. Eso aún no es concreto. Existe la posibilidad de que abriera".

Las listas no tienen que entregarse hasta el lunes por la mañana, pero los Dodgers están considerando llevar solo dos receptores, ya que la lesión en la mano de Will Smith no es una gran preocupación. Abrió la totalidad de los Juegos 3 y 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

"Tengo un par de conversaciones que tener pronto", dijo Roberts. "Pero sí, es una buena idea".