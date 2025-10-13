Abner Uribe, brazo clave en la estrategia que tiene a Milwaukee en final de liga

Abner Uribe es un candidato para formar parte del relevo dominicano en el Clásico Mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Milwaukee vuelve este lunes a una Serie de Campeonato, la primera desde 2011 cuando cayó ante los Cardenales de Albert Pujols, esta vez de la mano de Christian Yelich, Brice Turang, William Contreras, Jackson Chourio, Freddy Peralta... y de Abner Uribe.

El sábado, con los Cerveceros delante 3-1 sobre los Cachorros, el dirigente Pat Murphy (quien en 2017 renunció a los Toros del Este tras un arranque de 0-5) llamó a Uribe para trabajar las dos últimas entradas y el derecho apenas necesitó de 22 lanzamientos donde solo otorgó un boleto para completar la labor y desatar los fuegos artificiales en un repleto American Family Field.

Uribe, de 25 años, ha sido pieza clave en el bullpen del equipo de Wisconsin. Su marca de 3-2, con siete rescates en la fase regular esconde la valía que ha tenido para el equipo con la mejor marca en toda la liga (97-65).

El derecho nacido en Santo Domingo lideró toda la MLB en holds (ventajas conservadas) con 37. Lo hizo en una labor de 75 entradas en las que solo aceptó 51 hits, 14 carreras limpias, otorgó 27 boletos y ponchó a 90 rivales con efectividad de 1.67 y WHIP de 1.04. En Baseball-Reference consiguió 2.7 victorias sobre nivel reemplazo (WAR).

Según FanGraphs, Uribe dejó el 84 % de los corredores que se le embasaron sin anotar, el rango de excelencia en una liga donde la media es el 72 %.

Se trata de un relevista que apuesta con éxito a un repertorio de tres lanzamientos con un sinker mortal que promedia las 98.7 millas por hora como principal arma (lo usa el 51 %), lo mezcla con el slider 46 %) y suele sorprender a los bateadores con la bola rápida a 99.6 mph, pero que solo usa el 3 % de las veces.

De ahí su gran éxito logrando batazos por el suelo 53 % y de elevados en el cuadro 16 %.

El sábado para eliminar a los Cubs, Murphy decidió que el cerrador del equipo, Trevor Megill, lanzara la primera entrada y dejó a Uribe para el cierre en una postemporada donde ya ha laborado cuatro episodios de dos hits y una vuelta con cuatro ponches.

Ahora toca enfrentar a los Dodgers por el primer pase a la Serie Mundial desde 1982. Es un club sin coronas desde su llegada a la liga en 1969 como Seattle Pilots, que al año siguiente se mudó a Milwaukee como Cerveceros.

Su ascenso

Firmado con 18 años en 2018 por los Cerveceros por un bono de 85 mil dólares, Uribe siempre fue visto como un relevista. La última vez que abrió un partido fue en 2021. Fue llamado en julio de 2023, con varios descensos a las fincas, hasta que esta campaña se adueñó de una plaza en el bullpen.