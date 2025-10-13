Dodgers toman el primer partido de la Serie de Campeonato ante los Cerveceros

Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario contra el lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Chad Patrick, durante la sexta entrada del primer juego del Campeonato de la Liga Nacional de la MLB entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee en Milwaukee, Wisconsin, el 13 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/ROSS HARRIED )

Los Dodgers de Los Ángeles se quedaron con el primer partido de la Serie de Campeonato en la Liga Nacional al imponerse 2x1 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

Blake Snell se convirtió en la carta de presentación de los campeones defensores al lanzar ocho entradas completas en las que permitió un hit, sin carreras y retiró a diez por la vía del ponche.

Un cuadrangular de Freddie Freeman en la sexta entrada y una base por bolas con las bases llenas de Mookie Betts fueron toda la producción ofensiva necesaria para quedarse con el partido.

Los Cerveceros acortaron distancias con un out de sacrificio del venezolano Jackson Chourio, pero fallaron al impulsar la carrera del empate y sufrieron el último out con las bases llenas.

El segundo partido de la serie se disputará el martes en el American Family Field (Milwaukee).

"Eso es lo que uno se imagina en los playoffs", externó Freeman al periodista Anthony DiComo de MLB.com. "Estás al borde del asiento durante los nueve innings. Esa fue una carrera de seguro enorme que pudimos conseguir en la parte alta del noveno, obviamente, viéndolo ahora con el beneficio del 20/20 retrospectivo.

"Simplemente, un gran juego. ... Sabíamos que ellos juegan muy bien. No regalan outs. Todo se decidió al final, y por suerte pudimos llevarnos el primero".

Ahora, son los Dodgers quienes tienen el peso de la historia a su favor, escribe DiComo.

En la historia de la postemporada, los equipos que ganan el Juego 1 de una serie al mejor de siete han terminado llevándose la serie en 126 de 194 ocasiones (64.9%). En series con el actual formato 2-3-2, los equipos que ganan el Juego 1 como visitantes han avanzado en 40 de 71 ocasiones (56.3%).