El nuevo acuerdo de invierno despeja el camino para torneos

El acuerdo facilita la participación de talentos de la MLB. ( FUENTE EXTERNA )

La Major League Baseball (MLB) y el sindicato de peloteros (Mlbpa) acordaron con ciertas modificaciones una nueva extensión del Winter League Agreement (WLA) o acuerdo laboral de invierno, el pacto que regula la participación de jugadores vinculados a las Grandes Ligas en los torneos de Venezuela, México, Puerto Rico y la República Dominicana.

El acuerdo, que desde su estreno en 1999 tenía vigencia de cuatro años, esta vez expirará el 31 de julio de 2027, salvo las disposiciones relativas a la participación de jugadores de ligas menores, que se extenderán hasta el 31 de julio de 2028.

La MLB notificó a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) el sábado en la noche y de inmediato se activaron los protocolos y normativas del acuerdo.

La Mlbpa destacó que, bajo el nuevo acuerdo, se ampliarán las oportunidades laborales en comparación con años anteriores.

La fatiga extrema

Los umbrales que determinan cuándo un jugador califica para "fatiga extrema" cambiaron en algunos casos.

Entre los más relevantes se destacan: los lanzadores de clase A+ tendrán un límite de 125 entradas de trabajo, en contraposición a las 115 de la extensión anterior; los de Triple A deberán sobrepasar las 50 apariciones para calificar bajo esta condición, en lugar de las 45 anteriores; y los jugadores de posición de Grandes Ligas necesitarán 552 apariciones, frente a las 502 previas.

Entre otras modificaciones implementadas, se puede destacar la reducción de cuatro a dos en la cantidad de excepciones para jugadores fuera del roster de 40, que pueden solicitar los clubes de MLB para peloteros sin parámetros de incapacidad física.

También se actualizó la fecha límite para que los clubes de MLB presenten las listas de jugadores nativos con estatus de lesionados o incapacitados físicos en "fatiga extrema", o exentos por decisión del equipo.

Además, se realizaron ajustes menores en el sistema de resolución de disputas entre clubes de MLB y equipos de las ligas invernales miembros de la CBPC.