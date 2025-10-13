Mike Shildt alega desgaste físico, mental y emocional para renunciar a los Padres

Los Padres de San Diego tienen una vacante repentina en el dugout, ya que Mike Shildt anunció su retiro como mánager el lunes, según informó el entrenador de 57 años a Kevin Acee, del San Diego Union-Tribune.

Los Padres no obligaron a Shildt a salir, y el retiro fue su decisión, según informaron él y varias fuentes a Acee.

"Es una decisión que consideré durante la temporada y con la que me he tranquilizado en los últimos 10 días", escribió Shildt en un correo electrónico a Acee. "Di todo mi ser para ayudar a hacer realidad la visión de Peter Seidler (el difunto dueño de los Padres) de traer un campeonato de la Serie Mundial a San Diego. No alcanzamos el objetivo final, pero estoy orgulloso de lo que los jugadores, el personal y la organización lograron en las últimas dos temporadas.

"El desgaste de la temporada de béisbol me ha afectado gravemente mental, física y emocionalmente. Si bien siempre se ha tratado de servir a los demás, es hora de que me cuide y me retire en mis propios términos.

Buen desempeño

Shildt guió a los Padres a los playoffs en cada una de sus dos temporadas con el club, llevándolos a 93 victorias en 2024 y 90 el año pasado. Sin embargo, sus equipos solo ganaron una ronda de playoffs antes de perder una serie divisional de cinco juegos contra los Dodgers de Los Ángeles en 2024.

"La dedicación y pasión de Mike por el béisbol dejarán un impacto en nuestra organización, y le deseamos lo mejor en su próxima etapa", declaró el presidente de operaciones de béisbol de los Padres, A.J. Preller, en un comunicado. "La búsqueda de un nuevo mánager para los Padres comenzará de inmediato con el objetivo de ganar un campeonato de la Serie Mundial en 2026".

El nativo de Carolina del Norte compiló un récord de 435-340 durante seis temporadas en el dugout entre los Padres y los Cardenales de San Luis. Shildt ganó el premio al Mánager del Año de la Liga Nacional en En 2019, con San Luis, llevó a sus equipos a los playoffs en cada una de sus cinco campañas completas como mánager.

San Diego ahora emprende la búsqueda de su cuarto mánager de esta década, el quinto contratado por Preller. Ninguno de estos entrenadores de tiempo completo ha pasado más de dos temporadas con el club.

Los Padres han construido una plantilla costosa y repleta de estrellas, que ha llegado a los playoffs cuatro veces en las últimas seis campañas. A pesar de su éxito en la temporada regular, aún no han logrado destacar en octubre, ganando solo cuatro series de playoffs y avanzando a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional solo una vez (en 2022). La última vez que San Diego ganó un banderín de la Liga Nacional fue en 1998.

Con el retiro de Shildt, hay ocho puestos vacantes de mánager en la MLB.