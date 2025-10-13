Los Filis ratifican a Rob Thomson pese a otra eliminación temprana

Los Filis de Filadelfia confirmaron que Rob Thomson continuará al frente del equipo, pese a sufrir por tercer año consecutivo una decepción en los playoffs. Fuentes del conjunto informaron a The Athletic que el mánager seguirá bajo contrato hasta 2026, aunque no se descartan ajustes en el cuerpo técnico.

Desde que asumió el mando en junio de 2022, Thomson ha mantenido a los Filis como protagonistas, clasificándolos a cuatro postemporadas consecutivas. No obstante, las últimas dos campañas han terminado de la misma forma: derrotas por 3-1 en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

El veterano dirigente goza de gran respaldo dentro del clubhouse, donde los jugadores destacan su serenidad y liderazgo.

"He tenido muy buenos mánagers en mi carrera", comentó Trea Turner tras la eliminación ante los Dodgers. "Thomson está a la altura de los mejores. Es equilibrado, moderno, sabe cuándo adaptarse y siempre mantiene la calma. No se puede pedir más".

Filadelfia confía en que el proyecto continúe rindiendo frutos en 2026. Con figuras consolidadas bajo contrato y la próxima llegada de jóvenes talentos como Justin Crawford, Aidan Miller y Andrew Painter, la directiva mantiene su apuesta por la estabilidad.

El canadiense, que llevó a los Filis a la Serie Mundial en 2022 y a la Serie de Campeonato en 2023, se ha convertido en uno de los dirigentes más exitosos de la franquicia.

Tiene casi .600 de porcentaje de triunfo

Su porcentaje de victorias (.580) es el más alto en la historia del club y lo ubica entre los tres mejores mánagers activos de las Grandes Ligas, solo detrás de Dave Roberts y Aaron Boone.

Pese a la amarga eliminación, Thomson volvió a dejar una muestra de carácter al consolar al joven relevista Orion Kerkering tras su error que dio el pase a los Dodgers.

"No estoy pensando en mi futuro", dijo esa noche. "Ahora mismo me importa más levantar el ánimo de esos muchachos que están destrozados en el camerino".