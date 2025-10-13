Julio Rodríguez y Jorge Polanco ponen a Marineros 2-0 en la Serie de Campeonato ante Azulejos

Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, lanza el bate tras conectar un jonrón de tres carreras contra el lanzador de los Azulejos de Toronto, Trey Yesavage, durante la primera entrada del segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el 13 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/EDUARDO LIMA )

Los Marineros de Seattle se impusieron 10x3 sobre los Azulejos de Toronto este lunes y toman ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con el dominicano Jorge Polanco como principal figura con un jonrón de tres carreras.

Seattle ha logrado triunfos consecutivos en condición de visitante luego del triunfo 3x1 en el primer partido de la serie.

Polanco, de 32 años, suma su tercer jonrón de la postemporada 2025 y el quinto en su carrera.

Un jonrón del dominicano Julio Rodríguez en la primera entrada le dio la ventaja temporal a los Marineros, hasta que sencillos de Nathan Lukes (2) y el mexicano Alejandro Kirk igualaron el marcador.

El momento clave del partido llegó en la parte alta de la quinta entrada cuando Jorge Polanco conectó un batazo directo a la primera fila del jardín central para retomar la ventaja de tres carreras.

El dúo dominicano de Polanco y Rodríguez ha sido protagonista del primer partido con dos jonrones de tres carreras en la historia de la postemporada para Seattle.

En la parte alta de la séptima entrada y posterior a un hit remolcador de J.P. Crawford, el canadiense Josh Naylor conectó un jonrón de dos carreras para poner el partido fuera del alcance de los locales.

Fue una noche de muchos desaciertos para los lanzadores de Toronto que permitieron diez hits y seis bases por bola.

En contraste, el relevo de los Marineros lanzó seis entradas completas en las que permitió un hit, sin carreras.

La serie que se disputa al mejor de siete partidos y que sirve como último escalón antes de llegar a la Serie Mundial, continuará el miércoles en el T-Mobile Park (Seattle). Vladimir Guerrero se fue de 3-0. bAFP